舞蹈、馬戲與掌中戲！台灣藝術驚艷亞維儂

2018年07月04日 06:42 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

台灣藝術躍上國際！舞蹈、馬戲與掌中戲看藝術之美！今年的外亞維儂藝術節（Festival d’Avignon OFF）將於7月6日至7月29日登場。在文化部駐巴黎台灣文化中心的精心策劃下，再度有「蒂摩爾古薪舞集」、「真快樂掌中劇團」、「方式馬戲」與「張婷婷獨立製作」4個表演團體，將到這個馬拉松式的國際表演競技場一展身段，呈現台灣文化的豐富樣貌與多元創作能量。

真快樂掌中劇團。（文化部提供）

台灣團隊今年的節目簡介如下：

蒂摩爾古薪舞集―〈心事誰人知〉(Varhung~Heart to Heart)：挾著去年參加外亞維儂藝術節票房滿座的優異成績，台灣首個以排灣族文化為主體所創辦的「蒂摩爾古薪舞集」，今年將以新作〈心事誰人知〉再次與亞維儂的觀眾見面。它運用排灣族「以歌入舞、以舞寫歌」的傳統，在優美吟唱中融入當代舞蹈的肢體語彙，訴說無人瞭解的內心感受。愛情的苦悶與生活的難處在作品中獲得宣洩。

張婷婷獨立製作。（文化部提供）

真快樂掌中劇團―〈孟婆‧湯〉(La Potion de Réincarnation)：首度踏上亞維儂，且由台灣極少數布袋戲女演師江賜美擔任藝術總監的「真快樂掌中劇團」，用現代偶戲的手法，結合光影技術與簡潔佈景，重新詮釋民間信仰佛教及道教的傳說人物―孟婆。傳說孟婆是靈魂投胎轉世前都需拜見的人物，喝下她煮的孟婆湯投胎，就會忘記前世，重啟新生。

孟婆的角色剛好與布袋戲演師藉由上戲、下戲，賦予戲劇中的角色生命。戲偶透過演師為其換裝，來解構劇中角色，並再藉由演師本身內心的表述，建構重生。

蒂摩爾古薪舞集。（文化部提供）

方式馬戲―〈距離〉(Distance) ：甫於2015年創團的「方式馬戲」以大環(Cyrwheel)及呼拉圈兩種雜技道具及太極武術作為〈距離〉一劇的表演語彙，探討的是人們在公共交通工具和其他陌生乘客間、在社交場合與他人間的距離拿捏、以及親如家人但仍偶會存在的心理距離，有形的身體呈現的是無形的距離。

張婷婷獨立製作―〈既視感〉(Déjà vu) ：台灣文化中心今年第4度與亞維儂的國立舞蹈發展中心(Les Hivernales)合作，推出台灣旅美編舞家張婷婷「T.T.C. Dance」所編作品〈既視感〉。這齣作品是張婷婷榮獲美國麥考倫劇院2016年舞蹈節編舞大賽首獎後之最新力作。它將舞台做為思緒意識的時光機，探討人們經歷的「似曾相識」內心狀態。作品結合燈光與聲效，於時空的巨輪中，讓記憶裡「看見」與「未看見」再置重現。

(中時電子報)