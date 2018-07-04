富家千金陷三角戀？《主角登場》揭秘50年代大稻埕

2018年07月04日 06:57 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

愛情始終是無解的習題！兩女一男結果又如何！今年台北藝穗節要你好看！ 頑固新星劇團《頑玩劇》首部作品《主角登場》即將於8月4日在2018台北藝穗節亮相登場！本次演出的美國百年經典獨幕劇－主角登場(Enter The Hero)，藉由主角為了得到愛情不擇手段的情節，傳達人性的現實與可悲。其故事編導、背景文化等由《頑玩劇》2組製作團隊詮釋截然不同的演法，共3組卡司、演出4場次。

《主角登場》全劇一景到底、演出60分鐘不停歇，集結浪漫、懸疑、驚奇與驚悚等曲折跌宕的劇情。（主辦單位提供）

其中更融入了今年台北藝穗節主要場域－大稻埕的在地文化，將故事背景設定為50年代的大稻埕，全劇一景到底、演出60分鐘不停歇，集結浪漫、懸疑、驚奇與驚悚等曲折跌宕的強烈劇情，將觀眾情緒層層堆疊直至最高點！

《主角登場》故事曲折離奇，看似荒誕、幽默的愛情戲，更隱含著探討人性的意味。劇中三位主角個性大相逕庭，如女主角為得到想要愛情而奮不顧身、充滿魅力的男主角竟任人擺布及天真無邪的妹妹，形成強烈對比，引導觀眾思考「在愛情面前，何謂勇敢、何謂脆弱？」、「面對自己的想望，是誠實？是天真？還是把自己推入自欺欺人的深淵？」等多數人內心深層都曾面對過的問題。

劇中三位主角個性大相逕庭，女主角為得到想要愛情而奮不顧身、充滿魅力的男主角竟任人擺布及天真無邪的妹妹，形成強烈對比！（主辦單位提供）

同樣的劇碼，將由《頑玩劇》2組製作團隊、3組卡司分別於《初登場》8/4及《再登場》8/18、8/19共4個場次輪番上陣，為台北藝穗節中的觀眾帶來兩種截然不同的演繹方式。演出60分鐘不間斷，劇情一路從浪漫戲碼峰迴路轉至驚悚懸疑，考驗每一位演員的演技與體力！

為能讓台北藝穗節觀眾更融入一年一度的表演藝術盛事，製作團隊特別將原為美國的故事背景改編為50年代的大稻埕，因此劇中將會出現當時盛行的茶葉文化、越洋郵件及貿易…等等情節，演員各個也都換上具昔日風情的復古裝扮，零距離於觀眾面前呈現當時台北最熱鬧、繁華的物資集散中心裡，一位富家千金的愛情故事。

演出地點選於位於迪化街的《阿嬤家-和平與女性人權館》，館方宣導關注女性人權、強調女性生命力，收藏了59位台灣慰安婦阿嬤的生命故事，與《主角登場》故事中所傳達出以往女性追求理想時，常會遇到的社會輿論等壓力的概念不謀而合。鼓勵觀眾前來觀賞戲劇時，預留時間欣賞館內展示的歷史故事，觀看演出時，更能理解當時女性的無奈與哀愁。

(中時電子報)