富家千金陷三角戀？《主角登場》揭秘50年代大稻埕

《主角登場》劇中出現50年代盛行的茶葉文化、越洋郵件及貿易…等，演員換上復古裝扮，零距離於觀眾面前呈現大稻埕裡，一位富家千金的愛情故事。（主辦單位提供）

友善列印
中時電子報
／整理報導

愛情始終是無解的習題！兩女一男結果又如何！今年台北藝穗節要你好看！　　頑固新星劇團《頑玩劇》首部作品《主角登場》即將於8月4日在2018台北藝穗節亮相登場！本次演出的美國百年經典獨幕劇－主角登場(Enter The Hero)，藉由主角為了得到愛情不擇手段的情節，傳達人性的現實與可悲。其故事編導、背景文化等由《頑玩劇》2組製作團隊詮釋截然不同的演法，共3組卡司、演出4場次。

《主角登場》全劇一景到底、演出60分鐘不停歇，集結浪漫、懸疑、驚奇與驚悚等曲折跌宕的劇情。（主辦單位提供）

其中更融入了今年台北藝穗節主要場域－大稻埕的在地文化，將故事背景設定為50年代的大稻埕，全劇一景到底、演出60分鐘不停歇，集結浪漫、懸疑、驚奇與驚悚等曲折跌宕的強烈劇情，將觀眾情緒層層堆疊直至最高點！

《主角登場》故事曲折離奇，看似荒誕、幽默的愛情戲，更隱含著探討人性的意味。劇中三位主角個性大相逕庭，如女主角為得到想要愛情而奮不顧身、充滿魅力的男主角竟任人擺布及天真無邪的妹妹，形成強烈對比，引導觀眾思考「在愛情面前，何謂勇敢、何謂脆弱？」、「面對自己的想望，是誠實？是天真？還是把自己推入自欺欺人的深淵？」等多數人內心深層都曾面對過的問題。

劇中三位主角個性大相逕庭，女主角為得到想要愛情而奮不顧身、充滿魅力的男主角竟任人擺布及天真無邪的妹妹，形成強烈對比！（主辦單位提供）

同樣的劇碼，將由《頑玩劇》2組製作團隊、3組卡司分別於《初登場》8/4及《再登場》8/18、8/19共4個場次輪番上陣，為台北藝穗節中的觀眾帶來兩種截然不同的演繹方式。演出60分鐘不間斷，劇情一路從浪漫戲碼峰迴路轉至驚悚懸疑，考驗每一位演員的演技與體力！

為能讓台北藝穗節觀眾更融入一年一度的表演藝術盛事，製作團隊特別將原為美國的故事背景改編為50年代的大稻埕，因此劇中將會出現當時盛行的茶葉文化、越洋郵件及貿易…等等情節，演員各個也都換上具昔日風情的復古裝扮，零距離於觀眾面前呈現當時台北最熱鬧、繁華的物資集散中心裡，一位富家千金的愛情故事。

演出地點選於位於迪化街的《阿嬤家-和平與女性人權館》，館方宣導關注女性人權、強調女性生命力，收藏了59位台灣慰安婦阿嬤的生命故事，與《主角登場》故事中所傳達出以往女性追求理想時，常會遇到的社會輿論等壓力的概念不謀而合。鼓勵觀眾前來觀賞戲劇時，預留時間欣賞館內展示的歷史故事，觀看演出時，更能理解當時女性的無奈與哀愁。

(中時電子報)

2018台北藝穗節《主角登場》
舞蹈、馬戲與掌中戲！台灣藝術驚…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。