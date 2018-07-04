獨家》超浮誇！鼎泰豐開賣松露炒飯 「黑鑽」多到看不到飯

2018年07月04日 08:02 工商 姚舜

〈鼎泰豐〉的「松露炒飯」是採桌邊服務，在客人面前現刨入饌，除了有「吃頭」亦很有「看頭」。（攝影／姚舜）

係金A！以美味小籠包揚名國際的中式餐飲連鎖名店〈鼎泰豐〉，將於明（7/5)日正式推出〈松露炒飯〉，以當季整顆的義大利黑松露在客人桌邊現刨，舖在客人點的炒飯上。這是〈鼎泰豐〉繼2010年4月推出〈松露小籠包〉之後，再度將西方頂級食材與中式菜餚結合讓客人嘗鮮，〈鼎泰豐〉推動「中式美味國際化」又再向前跨出大步。

〈鼎泰豐〉的〈松露炒飯〉視「內涵」有不同價位，基本款的〈松露蛋炒飯〉價位1200元，若再加入蝦仁、肉絲等不同食材則價位也不一樣。客人點用炒飯系列，「帶著微笑並會露出8顆牙齒」（鼎泰豐微笑服務SOP)的服務人員，會用推車將放在透明玻璃罐內的對剖的整顆義大利黑松露到客人桌邊，然後在現場現刨為客人舖在炒飯上。

〈鼎泰豐〉松露炒飯不是「刨個幾片聊表心意」，而是用掉整顆松露將炒飯完全覆蓋，非常大器。（攝影／姚舜）

值得一提的是，〈鼎泰豐〉的〈松露炒飯〉不是「刨個幾片意思意思聊表心意」，也不是像高檔義法餐廳「以片計算」，而是一份炒飯就用一整顆黑松露刨給客人，飯上「舖得滿滿的」、非常華麗。

〈鼎泰豐〉的松露炒飯是在餐廳現場於客人場桌邊服務，所以配合「現刨儀式」，只在台北信義店、101店、新光A4店、天母店，以及台中店與高雄店等6家門市供應。此外，配合產季並維持松露新鮮品質，預計供應到7月底、8月初。

松露、鵝肝與魚子醬，被譽為「歐洲三大頂級食材」。由於價格昂貴，黑松露又有「餐桌上的黑鑽」之稱。而松露產季主要在冬季與夏季，冬天產的松露氣味濃郁，夏天較淡，帶著一股獨特的菇菌香與清草香，口感有淺淺微微的脆度。

〈鼎泰豐〉將自明(7／5)日起在6家門市供應「松露炒飯」，以義大利產的夏季黑松露為點用炒飯客人提味增香。（攝影／姚舜）

松露昂貴，所以義法高檔餐廳常在松露盛產季節以松露入饌以饗食客，除與燉飯、義大利麵或義大利餃搭配，也會現刨在不同的菜餚上讓客人嘗鮮品香。有些高檔餐廳為了「顯貴」，並會將現刨松露片丟在香檳酒中，甚至泡在茶裡。

國人的飲食品味愈來愈提升，也愈來愈國際化，所以除義法餐廳外，近年有些中餐廳也開始在餐廳菜單上供應「松露炒飯」。另外，也有一些連鎖西餐廳提供「松露奶油」讓客人塗抹在麵包上享用。

不過，由於松露價格真的貴，所以這些業者用的多是「松露醬」或「松露油」為菜餚或奶油提味，而不是像〈鼎泰豐〉一樣，現刨整顆黑松露讓客人享用，而且，一份炒飯用一顆，鼎泰豐就是鼎泰豐！

(工商 )