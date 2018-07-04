賴清德稱「大陸」觀光客 暗示民進黨將修正兩岸策略？

行政院長賴清德出席美麗台灣行發表會指出，台灣觀光拓展的方向要多元，政府非常歡迎中國大陸的觀光客來台灣旅遊。（資料照,陳君瑋攝）

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中時電子報

陸客來台人數大幅銳減，嚴重影響觀光。行政院長賴清德昨出席活動時指出，台灣觀光拓展的方向要多元，政府非常歡迎中國大陸的觀光客來台灣旅遊。對此，有分析指出，賴以「大陸」稱呼對岸，是否代表民進黨將修正兩岸策略，引發外界關注。

行政院長賴清德昨下午出席天下雜誌37周年「美麗台灣行」發表會，他說台灣觀光拓展的方向要多元，政府非常歡迎中國大陸的觀光客來台灣旅遊，不管是團客或自由行，不管是住飯店或民宿都非常歡迎，但包括新南向東南亞國家的開拓或是東北亞的加強，甚至歐美都要擬定計畫，每個目標、族群都要去歡迎。他說未來要把來台觀光人數增加， 並維持適當合理的比例，才能讓觀光產業立於不敗之地。

對此，中評社分析指出，賴清德不僅在臉書重申歡迎「中國大陸」觀光客來台旅遊，連行政院發布的新聞稿引述賴清德發言，也是寫「中國大陸」。該報導指出，比起先前總統蔡英文稱對岸使用的「中國」，賴的用字明顯和緩。

文章來源：中評社

該分析提及，賴清德以中國大陸稱呼對岸，是否代表民進黨在兩岸議題的處理上，將改變當前針鋒相對的態勢？此外，相對於蔡英文、總統府祕書長陳菊忙輔選，賴清德卻都是一般活動，少了點輔選效果。昨天賴清德一句話向陸客遞出橄欖枝，再度在台灣引起話題，該分析稱不僅讓賴清德重返鎂光燈焦點，更提振觀光業者士氣。

(中時電子報)

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