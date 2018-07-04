綠狂打文大宿舍案 對「鐵漢」侯友宜選情的影響是…

台北市都發局昨天認定，文大大群館宿舍使用違規。（資料照片，林縉明攝）

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中時電子報
/綜合報導

台北市政府都發局昨認定文化大學大群館學生宿舍違規，要求2個月內改善。國民黨新北市長參選人侯友宜隨即發出聲明，表示會請又昱公司跟文大解約。對於文大宿舍爭議，國民黨內評估，民進黨的種種選舉操作，對侯的選情不會造成影響，反而加速凝聚藍軍支持者的向心力，且目前侯的處理得宜，清楚交代也會激起民眾同情。

文大大群館宿舍是侯友宜妻子娘家所有，以又昱公司名義出租給文化大學做為學生宿舍，民進黨連續追打近月。侯友宜上周打破沈默，一口氣把相關單據貼滿牆面，大動作回應對手的質疑。昨天北市府認定文大違規，侯辦也發出聲明表示，侯友宜會請又昱公司跟文化大學解約。

中評社報導，民進黨針對侯友宜狂打文大案，認為對綠營有利，但侯現在要跟文大解約，可能造成約400名學生一時間沒有地方可住，或是要去租比較貴的房子，間接影響了文化學生住宿權益，這樣的後座力，可能對民進黨爭取年輕選票不利。國民黨內評估，侯的選情並未因此案造成影響，主要是外界都看得非常清楚，民進黨炒作此案就是為了選舉，全案都沒有新事實，以前沒問題，但現在因為選舉就有問題了，這種政治操作，反會加速凝聚藍軍支持者的向心力。

不過美麗島電子報昨天引用台灣世代智庫最新民調指出，蘇貞昌支持度38.3%，小輸侯友宜的41.0%，兩人差距縮小到2.7%，侯友宜幾乎被追平，選情五五波。而稍早TVBS的民調，侯友宜支持度48%，蘇貞昌31%，侯友宜雖領先17%，然而文化大學宿舍的爭議，侯友宜表示合法使用，卻只有32%新北市民相信。48%和32%間出現了巨大的落差，非常不對稱。不對稱的數據，潛藏了侯友宜支持度強烈不穩定的因素。

(中時電子報)

文章來源：中評網

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