用音樂串連沖繩與花蓮！島嶼音樂季今夏登場

2018年07月04日 08:35 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

美是上帝的微笑，音樂是上帝的聲！～ 蘇格拉底如是說！台灣的「慢城」花蓮有原住民美妙的聲音，日本沖繩也有動聽的三味線！2018島嶼音樂季將這兩個美麗地方串連起來，邀您一同傾聽這聲韻中的詩。

這項以音樂為名，串聯黑潮生活圈的文化記憶，一年沖繩一年花東的深度文化交流活動，今年已經堂堂進入第五年。

沖繩歌手仲村奈月演唱沖繩民謠。（主辦單位提供）

主辦這項活動的國立台東生活美學館表示，「台灣花東與日本沖繩擁有豐富的原住民文化，兩地同屬泛南島語系的黑潮文化圈，再加上氣候和自然環境極為相似，交通往來便利，近年來彼此互動頻繁，從文化交流、觀光、學術互訪和產業發展，都可以看見日漸緊密的趨勢。」

2014年李吉崇館長帶領國立台東生活美學館一手催生這項活動，五年多以來，在一期一會，一年沖繩、一年臺灣的舉辦模式下，已發展成為台灣沖繩之間交流最盛大的活動，也是文化部在花東地區的指標性活動。

小芳家族成員古晨欣演唱布農族傳統歌謠。（主辦單位提供）

這項活動，以音樂作為觸媒，推動兩地官民交流。舉辦四年以來，本項活動以現場音樂會、部落交流活動、在地生活體驗、工藝產品展示，在兩地民間激起可觀火花，促進友誼。

這個世紀以來，在台灣和沖繩雙方的努力之下，彼此重回對方的視線，尋找台灣沖繩之間連結臍帶的行動，有兩股潮流彼此激盪，在學術研究界，國立台灣史前文化博物館與日本國立科學博物館合作，要找尋兩地人種起源的秘密，至於在文化界，國立臺東生活美學館主辦的島嶼音樂季，則是一項用文化找尋連結的工程。

今年6月30日起至7月9日，2018年島嶼音樂季即將再次開跑，今年跟往年活動一個主要不同點在於，往年的島嶼音樂季大多集中在臺11線沿線舉辦，今年美學館則把活動軸線拉到這一次我們把活動由往年的台11線沿線，移動到臺9線沿線，在花蓮縣卓溪鄉、富里鄉及臺東縣池上鄉、達仁鄉的古風、羅山、吉拉米代和土坂等部落，及台東市居鐵花村等地，進行各項活動。

在今年的島嶼音樂季中，參與的音樂人都是花東音樂界一時之選，名單包括阿美族創作歌手以莉高露和莫言、來自臺東土坂部落的排灣族歌手張威龍、長期耕耘布農族族語音樂傳承的小芳家族，以及剛剛獲得今年金曲獎提名的Paliulius等。

而在沖繩方面，今年特別現身相挺島嶼音樂季的樂手則包括充滿熱帶拉丁曲風的Kachimba4、專長是沖繩三線的歌手仲村奈月、貝斯手坂元 健吾和薩克斯風手こはもと正等。今年夏天，就用音樂傾聽這兩個地方最美妙的聲音！

(中時電子報)