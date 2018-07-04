今年鳳梨慘跌 果農嘆：票投民進黨打爆自己的頭！

2018年07月04日 09:02 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

夏季盛產水果跌跌不休，果農今將北上抗議，嘉義果農說，鳳梨價格大跌，產地收購價下中上品級每台斤僅1、2、3元。倘若果農還想繼續「一、二、三」，票投民進黨就有了！今年的鳳梨慘跌，就是農民票投民進黨，才會打爆自己的頭。

農委會主委林聰賢昨(3)日召開記者表示，鳳梨價格不好，是因為豪雨致使鳳梨水傷，另一是農民不懂得聰明種植。林聰賢在會中否認鳳梨價格崩跌的說法，聲稱外銷成績亮眼，比起去年還有成長。

農政單位將鳳梨價跌說法歸因於天候和農民，果農對於頗不以為然。嘉義大林鳳梨農林朝宗告訴中評社，南台灣鳳梨從今年3、4月起，從最南端的屏東一路向北收成。台南從5月起價格開始直直落，約晚一個月收成的嘉義也接續傳出產銷失衡的現象。林朝宗說，5月就向有關單位反映鳳梨價跌，結果沒有人來關心，「以後再投票給民進黨，就是繼續一、二、三！」

林朝宗所指的「一、二、三」是指下、中、上級品產地收購價每台斤1、2、3元。國民黨執政時從未有此現象，民進黨執政時，陳水扁主政時曾發生過，現在蔡英文執政又出現，且時間長達一個多月。

蔡政府說鳳梨一直都有外銷，另一農友簡金良認為，這句話並沒有錯。但果農們要問，1至4月外銷很好，但5月以後呢？整個產銷出現很大的變化，政府都沒有進一步的因應措施。台東、南投的鳳梨、水果可以出口到大陸，南台灣民進黨執政的鳳梨可以嗎？

簡金良感嘆，過去一個月100個櫃外銷，現在一個月20個櫃外銷，多出來的量留在台灣內部市場，價格不跌也難。

(中時電子報)