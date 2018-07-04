蕉農慘！台蕉日本市佔率從9成跌到1％ 原因出在...

2018年07月04日 09:22 中時電子報 謝雅柔

日前香蕉產銷價崩，中南部產地收購價跌到每公斤5元，較差品種更是每公斤僅剩1元，蕉農血本無歸，全台各地發起搶救蕉農行動。專做香蕉出口的弘運物產開發公司董事長郭羽荃指出，台灣在日本市場占比一度達80%至90%。但日本人後來認為菲律賓很適合且成本更便宜，轉向進口菲律賓香蕉，因此現在台灣香蕉在日本市場的佔比不到1%。

香蕉盛產，價格崩跌，蕉農欲哭無淚。為了搶救蕉農，行政院長賴清德日前在臉書的個人粉絲專頁分享「香蕉帶皮水煮、沾大蒜醬油」的養生新吃法，引起許多人討論。此外，也有許多企業紛紛發起搶救蕉農行動。

郭羽荃接受中評社訪問時指出，日本殖民時期，日本官方看上高雄旗山適合種植香蕉，大面積在當地種植，出口也相當興盛，在日本市場占比一度高達80%至90%。 然而，日本人會試著分散風險，後來認為菲律賓也很適合種植，且成本更便宜，慢慢轉向進口菲律賓香蕉，現在台灣香蕉在日本市場的占比，其實不到1%，絕大部分的市佔都被菲律賓取代。

郭羽荃提及，外銷日本若要求取突破，關鍵出在關稅問題，台灣香蕉賣到日本比菲律賓香蕉多了10%關稅，這10%至少占了業者成本的10%至20%，若10%關稅能降就可以回饋給農民更多收入，讓農民可以穩定栽種。

(中時電子報)