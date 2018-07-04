蕉農慘！台蕉日本市佔率從9成跌到1％ 原因出在...

圖為蕉農忙著整理香蕉。（中時資料照）

友善列印
中時電子報

日前香蕉產銷價崩，中南部產地收購價跌到每公斤5元，較差品種更是每公斤僅剩1元，蕉農血本無歸，全台各地發起搶救蕉農行動。專做香蕉出口的弘運物產開發公司董事長郭羽荃指出，台灣在日本市場占比一度達80%至90%。但日本人後來認為菲律賓很適合且成本更便宜，轉向進口菲律賓香蕉，因此現在台灣香蕉在日本市場的佔比不到1%。

香蕉盛產，價格崩跌，蕉農欲哭無淚。為了搶救蕉農，行政院長賴清德日前在臉書的個人粉絲專頁分享「香蕉帶皮水煮、沾大蒜醬油」的養生新吃法，引起許多人討論。此外，也有許多企業紛紛發起搶救蕉農行動。

郭羽荃接受中評社訪問時指出，日本殖民時期，日本官方看上高雄旗山適合種植香蕉，大面積在當地種植，出口也相當興盛，在日本市場占比一度高達80%至90%。 然而，日本人會試著分散風險，後來認為菲律賓也很適合種植，且成本更便宜，慢慢轉向進口菲律賓香蕉，現在台灣香蕉在日本市場的占比，其實不到1%，絕大部分的市佔都被菲律賓取代。

郭羽荃提及，外銷日本若要求取突破，關鍵出在關稅問題，台灣香蕉賣到日本比菲律賓香蕉多了10%關稅，這10%至少占了業者成本的10%至20%，若10%關稅能降就可以回饋給農民更多收入，讓農民可以穩定栽種。

(中時電子報)

直擊漁民辛勞、稱「政府不是朋友… 他捨百萬年薪回鄉顧癌父！種有機…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。