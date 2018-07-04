雲縣第6選區縣議員選情 3新人來勢洶洶 4老將拚連任

2018年07月04日 09:35 中時 張朝欣

雲林縣第6選區縣議員選舉呈現老將、新秀對壘勢態，目前共有7人表態參選，角逐6個席次，尋求連任的蔡岳儒、翁水上、蔡孟真、黃文祥4人基本盤穩固，但3名新人林昀蔚、黃美蘭、王新堯均有備而來的，老將們嚴陣以待。

雲林縣第6選區包括北港鎮、水林鄉、口湖鄉3鄉鎮，蔡岳儒、翁水上、林昀蔚、黃美蘭為北港人，蔡孟真、王新堯為口湖人，水林鄉則有黃文祥，其中蔡岳儒與林昀蔚由民進黨提名，其餘均為無黨籍。

第6選區本屆應有6名縣議員，但林哲凌於2016年口湖鄉長補選中勝出、黃勝賢因案喪失縣議員資格，目前僅有4名現任縣議員。林哲凌與黃勝賢的票源，也因此成為所有參選人試圖吸收的選票。

地方人士表示，民進黨籍林哲凌的選票，主要會由同是民進黨的蔡岳儒與林昀蔚吸收，但縣議員選舉地方人脈有時會超越政黨票源，2人均不敢掉以輕心；黃勝賢與北港朝天宮董事長蔡咏鍀熟識，選票預計會流向蔡咏鍀之妻黃美蘭。

4名老將對上3名新秀，老將主打保衛戰，固守基本盤為主，開發新票源為輔。3名新秀林昀蔚有政黨奧援；黃美蘭則打出「疼惜咏鍀、牽成美蘭」口號；第2次參選縣議員的王新堯固守口湖票倉之餘，積極開拓北港、水林選票，老將、新秀各有盤算，將會是場激戰。

(中時 )