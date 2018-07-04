他捨百萬年薪回鄉顧癌父！種有機蔬菜為童護健康

盧建和，為照顧癌末的父親，毅然返鄉栽種健康安心的有機蔬果，現在則將蔬果也供應給學童當營養午餐。（新北市農業局提供）

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中時電子報
／整理報導

從孝心化大愛！台灣處處有溫暖！新北市淡水區牛埔有機農場的盧建和，為照顧癌末的父親，毅然返鄉栽種健康安心的有機蔬果給爸爸吃，並自106學年度他也一肩扛起興仁、新市、淡水、育英、竹圍、水源等6間幼兒園的營養午餐供菜，每週不辭辛勞親送有機蔬果到學校，沒想到大受學生們歡迎，成為在地著名的有機達人。

51年次的盧建和，原本在著名外商DHL公司擔任主管，領有一份令人稱羨的百萬年薪，沒想到38歲時父親健檢驗出癌症末期，難過又傷心的他為了在爸爸最後一段時日陪伴身旁，決定提前退休回家照顧父親，並把老家旁荒廢已久的土地整理成菜圃，種植有機蔬果給爸爸吃希望延長相處的時光，適逢新北市農業局大力推行營養午餐吃在地有機，便嘗試供應自己農場種的有機蔬菜到鄰近幾間學校「試水溫」。

沒想到小朋友們反應熱烈，盧建和也一頭栽入新北市4+1安心蔬菜供應行列。為了讓小朋友午餐能吃到營養健康的有機蔬菜，其他農友不願意供應的偏鄉或小校亦由他一併負責供菜，其中部分幼兒園學童少，每天所需要的有機蔬菜甚至不滿3公斤，原本供菜的農友供應了一年後紛紛請這些學校「另謀高就」，盧建和也是全部攬下，自106學年度一肩扛起這6間幼兒園營養午餐有機蔬菜的供應，不辭辛勞將新鮮現摘的有機蔬菜親送到學校，為的就是看到小朋友們開心吃飯的笑容。

(中時電子報)

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