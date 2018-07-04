世足人物》兵敗南韓成箭靶 德主帥勒夫續掌國家隊

2018年07月04日 09:32 中時電子報 李靖棠

據英國衛報（The Guardian）報導，在台灣因挖鼻屎出名、現任德國國家隊總教練勒夫（Joachim Löw），在本屆世界盃足球賽（World Cup）賽事中，與南韓關鍵一役慘敗，成為眾多媒體和球迷砲轟的箭靶。但即便在眾多壓力之下，德國足協（DFB）昨晚宣布，勒夫將繼續職掌國家隊兵符，而他本人也表示願意承擔這份重責，直到2022年合約到期為止。

勒夫本人透過聲明稿表示，「我很感謝德國足協對我的信任，面對各種批評，這個決定給予我非常多鼓勵和支持。這個決定對我而言非常重要，離開俄羅斯，我思考了很多。」而陣中頭號門將、同時也是國家隊隊長的諾伊爾（Manuel Neuer）也給予支持，他認為，「恭喜勒夫續掌兵符，我相信，未來的合作能讓我們更好！」

OFFICIAL: Joachim #Löw will continue as #DieMannschaft head coach 🇩🇪 pic.twitter.com/PL6xJUgPxH — Germany (@DFB_Team_EN) 2018年7月3日

現年58歲的勒夫，出生於德國巴登-符騰堡邦（Baden-Württemberg），年輕時是一名職業足球選手，曾在德乙和德甲聯賽多支球隊效力，包含弗萊堡、法蘭克福、斯圖加特等隊伍。身高182公分的他，場上的位置是攻擊中場。1994年在球員生涯末期時，兼任隊上教練；1995年正式加盟老東家斯圖加特，擔任助理教練職務，隔年扶正掌兵符，成功率隊拿下德國盃冠軍，並闖入歐洲盃賽優勝者盃決賽。

勒夫（圖左）在賽場提點中場大將厄齊爾（圖右）。（圖/路透社）

勒夫2004年在眾人意外呼聲中，獲德國足協任命為國家隊助理教練，協助當時的主帥克林斯曼（Jürgen Klinsmann），替國家隊制定戰術，成功在2006年德國世足賽，帶領德國隊殺入4強並贏得季軍的獎盃。而勒夫也在世足賽後被任命為新總教練至今，帶領德國國家隊在2008年歐國盃、2010世界盃奪得亞軍和季軍；並成功在2014年巴西世界盃殺入總決賽，並以一球之差氣走阿根廷，成功舉起大力神盃。

雖然德國本屆世界盃在小組賽遺憾敗北，但也不少德國媒體與球迷都期盼，續掌兵符的勒夫能讓德國戰力再次崛起，並在2年後、迎來60週年的歐洲國家盃（UEFA European Football Championship）上，能捧起冠軍獎盃。

(中時電子報)