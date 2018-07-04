年底台南市長選舉 阿扁能投票？投給誰？

2018年07月04日 09:32 中時電子報 李月華 /綜合報導 /綜合報導

年底九合一選舉逼近，台南市長競逐者眾，除了民進黨黃偉哲、國民黨高思博、無黨籍許忠信和台南市警局前局長陳子敬外，前台南縣長蘇煥智日前也正式宣布返鄉參選。故鄉在台南的前總統陳水扁保外就醫，多次被目擊不忘情政治、四處趴走。扁這一票挺誰？一般認為仍具相當影響力，但他今天在臉書自曝，只怕「馬規蔡隨」不給投票權。

陳水扁在最新一期《新勇哥物語》中抱怨，2016年1月16日總統大選，他接獲投票通知單，按照往例，保外就醫期間仍可投票。第一時間中監也說他的投票權並未被剝奪，行使公民投票權不是「政治活動」，而是「公益活動」。可最後被馬總統的法務部長羅瑩雪打回票。

勇弟問，今年11月24日台南市長選舉，阿扁有投票權嗎？勇哥回答，阿扁戶口早已遷到台南東區，有權投台南市長一票。只怕「馬規蔡隨」不給投！他回憶說，1985年返鄉參選台南縣長，為了打破縣長由國民黨內「山海二派」輪流主政，想學樊梨花「移山倒海」，結果被「山海夾殺」。落選被關，太太又在謝票時遭逢政治車禍導致下半身癱瘓，代價不可謂不大。

勇弟再問，台南市長選舉，阿扁到底會投給誰？勇哥的回答是：於情：投蘇煥智；於理：投許忠信；於法：投黃偉哲。PO文貼出，有網友不賞臉留言，這三位對近日空污法完全不表態，皆不能選。

陳水扁於2008年卸任總統後，由於涉及龍潭購地案而被判刑20年，三審定讞發監執行，2015年1月5日核准暫時出獄，保外就醫至今，實際上結束六年的監禁。

(中時電子報)