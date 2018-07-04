台版屍速列車 北捷驚見「吱吱之亂」民眾尖叫逃竄有人受傷

北捷驚見老鼠，民眾逃生留下一堆物品。(圖.翻攝自PTT)

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中時電子報
／綜合報導

台北出現喪屍？台北捷運列車上突然發生暴動，民眾倉皇逃生，一名網友在PTT上貼文表示，早上搭淡水信義線捷運上班，突然前面一堆人開始瘋狂尖叫往後暴衝，現場遺留下許多物品，有民眾留下的鞋子、包包、手機，北捷表示，疑似車廂出現老鼠，大家驚慌之餘全都跑下車，目前尚無傳出人員受傷。

一早台北捷運上演屍速列車，一名網友在PTT上表示，早上搭淡水信義線捷運上班時，突然前面一堆人開始瘋狂尖叫往最後一節車廂暴衝，這名網友形容現場根本就像是上演「屍速列車」，其中還有一名阿伯被撞倒，讓他以為又發生捷運砍殺事件，雖然最後聽說只是車廂突然驚見一隻老鼠，大家逃竄之餘現場留下一堆鞋子、便當、手機、包包等個人物品，這也讓網友們看完紛紛大笑。

在PTT上的討論相當熱烈，「這老鼠的戰鬥力突破8000了吧」、「老鼠有必要嚇到東西丟這麼亂喔?」、「看到老鼠就能搞得像恐攻，有沒這麼脆弱啊」、「看到老鼠噴一地鞋子是什麼巫術?」、「一隻老鼠就打掛一堆人 天龍人廢到笑」、「多拉a夢上身了」。

對此，台北捷運表示，今早9時4分一列在大安站停靠，預計前往象山的列車，疑似車廂內出現老鼠，有旅客受到驚嚇尖叫，引發其他旅客恐慌，爭相下車，因此當場請所有旅客下車，改搭下一列次，整個處理時間約3分半鐘，目前一人受到輕傷。

此外，北捷表示，這並非第一次出現老鼠，117的場站有定期滅鼠，偶爾就有旅客反應說在車廂中或車站中看到老鼠，但都沒有抓到「現行犯」，因此目前只能依旅客說法，將列車開回機廠檢查。

(中時電子報)

文章來源：PTT原文

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