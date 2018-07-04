少女「圓仔」未婚先「懷孕」？真相是...

2018年07月04日 09:44 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

時光飛逝，歲月如梭！動物園裡的萬人迷貓熊「圓仔」即將在這週五（7月6日）滿五歲了！從好奇寶寶變成活潑美少女，全台灣及各國的粉絲也密切注意牠的動態！話說老饕圓仔原本食量可不小，然這幾天因為「假孕」而懶洋洋胃口差，不知道到生日那天吃不吃得下美味的特製蛋糕呢？亦或是轉送給爸爸「團團」享用？

【圓仔生日創意圖片徵稿】優勝作品（作者：玉山）。（台北市立動物園提供）

正確答案就等大家親自到場一起揭曉！慶生會當天上午10：00-12：00，於大貓熊館內還有「圓仔」5歲生日限期限量的保育教育駐站活動，內容包括：【送上生日祝福語】、【5歲生日紀念藏書票拓印】、【大貓熊文創市集】及【大貓熊認養小棧】等，請所有計畫好要陪「圓仔」過生日的粉絲們，記得提早到動物園唷！

「圓仔」：7月6日（星期五）我們不見不散！（台北市立動物園提供）

大多數的熊科動物為了強化生存競爭，都演化出生殖季固定、胚胎延遲著床及假懷孕等生殖策略。有趣的是，無論有沒有經過自然繁殖或人工授精的過程，雌性大貓熊都仍然有可能出現「假孕」的行為表現，連荷爾蒙的變化也和真的懷孕極為相似。

現階段「圓仔」的各種發情行為都還沒真正到位，但類似發情的行為表現一般會維持3個星期左右。7月6日（星期五）「圓仔」生日當天，為了儘可能配合「圓仔」的心情與生活節奏，保育員特別挑選牠平時愛吃的食材製作蛋糕，並提前在上午9點20分送上讓「圓仔」享用。不過由於正在經歷「假孕」的過程，「圓仔」卻有可能提不起興致而顯得懶洋洋的，這些現象都是邁入成熟的必經過程，請大家不用擔心。

為了慶祝「圓仔」5歲生日，台北市立動物園自6月20日13：00起至6月30日17：00止，於Facebook舉辦【圓仔生日創意圖片徵稿】，邀請大家動動手發揮創意，幫「圓仔」設計製作專屬的生日祝福賀卡，活動一推出即受到眾多大貓熊粉絲的熱烈回響，所有稿件在經過競爭激烈的票選後，前五名的作者將受邀成為慶生會的VIP，於當天開館前，優先進入大貓熊館，挑選記錄「圓仔」5歲生日的好位子，優勝的作品亦將輸出懸掛於活動場內，陪伴「圓仔」迎接5歲生日！

請大家一起來寫下對「圓仔」的生日祝福。（台北市立動物園提供）

大貓熊「圓仔」的生日剛好落在暑假期間，台北市立動物園也規劃在7月6日（星期五）上午10：00-12：00，於大貓熊館1樓舉辦「圓仔5歲生日-圓粉慶生派對」活動，邀請大朋友及小朋友在可愛的便條紙上，寫下對「圓仔」的祝福；陪「圓仔」享用生日蛋糕；親手拓印限量的「圓仔5歲生日藏書票」帶回家珍藏。

駐足欣賞一系列大貓熊文創商品，送禮或自用兩相宜，以及號召更多喜愛大貓熊的粉絲，發揮愛烏及屋的精神，一起加入「動物認養」的行列。除此之外，為了服務不克前來民眾，也能感受這充滿歡樂溫馨的盛會，動物園將於當天上午9點20分，於Facebook同步實況轉播「圓仔」生日慶祝活動，歡迎大家準時上網收看。

(中時電子報)