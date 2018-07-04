又出包！核二廠爆昨輻射監測器警訊13分鐘 放射性氣體釋出

原能會上午同意台電核二廠2號機再起動運轉申請，圖為台電核二廠。（資料照／台電提供）

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中時電子報

核二廠又出包！原能會今證實，昨天3日下午5時11分，核二廠1號機反應器圍阻體廠房的氣體流程輻射監測器（PRM 1S-19），發出警戒訊號持續約13分鐘，是逆洗接收槽連接管閥內漏，導致槽內樹脂失去水掩蓋，放射性氣體直接釋出，造成PRM 1S-19產生警戒訊號，但強調無輻射外洩。

《蘋果》報導，核二廠2號機停機700多天後，上個月才併聯滿載發電，核二廠1號機反應器圍阻體廠房，於昨（3）日下午5時11分，發生氣體流程輻射監測器（PRM 1S-19），發出警戒訊號約13分鐘。

原能會證實說，該會接獲警戒通報後，立即派員前往電廠掌握情況，初步查證發生原因為爐水淨化系統的用過樹脂傳送到逆洗接收槽（Backwash Receiving Tank）靜置，由於與該槽連接的管閥內漏，導致槽內樹脂失去水掩蓋，放射性氣體直接釋出，造成PRM 1S-19產生警戒訊號。

原能會說，電廠發現後除按程序立即關閉排氣系統及進行查處外，並依原能會要求於廠區取5處空氣樣品，放射性分析結果均為正常，另電廠內10座即時環境輻射偵器之監測結果亦均正常，研判並未造成環境輻射有可測變化，無輻射外洩。

原能會強調，將持續追蹤台電公司肇因調查，並已要求落實檢討改善。

(中時電子報)

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