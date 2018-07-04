「大群館案」柯P成最大贏家？ 游淑慧中肯分析

2018年07月04日 10:08 中時電子報 余弦妙 ／綜合報導 ／綜合報導

文大宿舍案爭議持續延燒，近日，台北市長柯文哲就回應「又昱可以直接租給學生」並表示此做法不僅合法，也幫所有人解套，包括自己，對此台北市議員參選人游淑慧就在自己臉書上痛批「這種『脫褲子放屁』的處理方式，果然像柯市長說的是用來『幫自己解套』」，並指出在這場政治亂鬥裡，柯文哲將是最大贏家。

游淑慧指出，柯文哲說的又昱可以當房東，房子出租給學生是合法的，但不能先租給文化大學，不能由文化大學來當學生宿舍，這樣的處理方式，應該只能算「幫自己(柯文哲)解套」，主要是這樣的作法，就是硬打侯友宜一巴掌，但又不敢不給學生留退路。

另外現在看來，民進黨北市議員發動的文大宿舍案，在第一階段是「三輸一贏」，主要是侯友宜陷入潑糞爛泥中，蘇貞昌也沒得到好處，最倒楣的就是文化大學的學生，這當中唯一得利的就是柯文哲，主要是文大宿舍的合法認定和處理方式，目前完全掌控在柯市府手中，端看柯文哲的政治考量。

游淑慧更表示，從都發局、柯文哲的處理來看，租給學生沒有問題、房子登記沒問題、又昱沒問題，只不過離「選舉登記」還有2個月，離投票日還有5個月，所以柯市府要用「2個月的改善期」及「行政指導」的權力，來決定最後「幫誰解套」！

她更分析，柯文哲的2個月改善期，其實也就是給民進黨2個月「關係改善期」若是在8月23日選舉登記日，姚文智是否登記參選，就能預估柯市府對文大宿舍案的下一步處理了。因為今年初，民進黨在雙北大策略是「委屈禮讓柯文哲，全力割喉新北市」讓國民黨在雙北陷入困戰。現在從文大宿舍案、從民進黨「友柯」議員王威中的熱情演出，似乎仍看得到這樣的戰略影子。

最後他也建議，侯友宜，後續決策以兩個原則為考量「照顧文大學生權益」、「是非公道爭取」，針對都發局的行政認定，不要「委屈認了」，若不認同都發局的認定，可以和台大校長案一樣，提出訴願、行政訴訟來爭一個是非曲直。其次，不要讓學生為了住宿而憂慮，在行政訴願及訴訟期間，或許可以針對原簽約學生「暫不收費」，直到最終結果出爐！

(中時電子報)