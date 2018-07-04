不理國會反對 美軍：將協訓土耳其F-35戰機飛行員

2018年07月04日 10:13 中時電子報 李靖棠

據土耳其《自由每日新聞報》（Hurriyet Daily News）報導，雖然聯邦參議院（US Senate）極力阻攔，但土耳其空軍仍在上月底順利取得首2架F-35A戰機（F-35 Lightning II），讓提案的國會議會非常不滿。但恐怕又將讓美國國會失望，五角大廈（The Pentagon）稍早宣佈，目前已進駐亞歷桑那州路克基地（Luke Air Force Base）的土耳其飛行員，將在近期內開始F-35戰機的訓練。

上月底在國防授權法案（National Defence Authorisation Act）中，美國參議院（US Senate）以絕對多數通過攔阻，向土耳其空軍交付首架F-35A戰機（F-35 Lightning II）的決定。通過的決議中，不僅是阻攔首架戰機交付儀式，恐怕很可能會單方面毀約，在「國家安全」和軍事機密的考量上，掐斷與土耳其多達百架、上看100億美元（約3,000億台幣）的鉅額訂單，或同時將身為共同研發成員的土耳其，一併逐出F-35計畫之外。

現役F-35A戰機機上能掛載多款飛彈。（圖/美國空軍）

F-35隱匿戰鬥機，由全球最大的武器製造商洛克希德馬丁公司，聯手諾格（Northrop Grumman Corp）、普惠公司（Pratt & Whitney）和英國航太系統（BAE Systems）三間民營武器製造商，再加上以美國為首的11國聯盟共同出資，以聯合攻擊戰鬥機計劃（Joint Strike Fighter program）的名義完成。F-35戰機主要分為A、B、C三型，分別屬於傳統型、短場起降型和艦載型三類，每架平均售價約在1億美元（約32億台幣）上下。

長年作為北約（NATO）會員國、又是美國在東地中海重要盟友之一的土耳其，為強化該國空軍戰力，向美方採購100架新式F-35匿蹤戰機，本將於21日風光迎接首架戰機返國，卻因土國總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）決定，同時向俄羅斯採購S-400飛彈系統一事，引起美國國內憂慮，擔心一旦將F-35戰機送交安卡拉（Ankara），難保機上的軍事機密不會被俄羅斯竊取或攔截，反倒對美軍和其他盟友產生嚴重的後果。

(中時電子報)