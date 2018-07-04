木村拓哉愛女Koki 與母親工藤靜香合照造成轟動

木村拓哉愛女Koki在Instagram上po與工藤靜香的母女合照造成轟動。(取自Instagram)

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木村拓哉愛女Koki在Instagram上po出到巴黎香奈兒服裝秀的照片。(取自Instagram)
木村拓哉愛女Koki經常在Instagram上po出不同面貎的生活照。(取自Instagram)

木村拓哉和工藤靜香的愛女木村光希 (藝名Koki) 自從為雜誌拍封面後一舉成名。她自6月起連續5週都在星期天晚間更新自己的Instagram，但7月3日周二她突然po出與母親工藤的合照，立刻引起話題。

Koki登上《ELLE》日本版封面，正式以模特兒之姿出道，由於酷似木村而成為話題人物，在網上也吸粉無數，她的Instagram粉絲人數一直在創新高，至7月4日上午已突破90萬人。

她平時在Instagram上常po些日常生活照和工作照，3日更新的照片中則是到法國巴黎參加2018年至2019年秋冬香奈兒(CHANEL)服裝秀的照片，她在文中寫著「Thank you for the lovely experience!」(感謝這非常棒的經驗) 。

身穿白色小洋裝的Koki除了展現170公分、手長、腳長的模特兒身材外，還po出與母親在街頭的合照，引起粉絲們的追捧。社群中不少人留言說，「Koki的身材太棒了！」、「真可愛！」、「一直想看這樣的相片！」「和靜香媽媽的合照真好！」等。

(中時 )

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