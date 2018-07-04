獨家》米其林三星中菜「廚魔」 7／18日起客座犇鐵板燒

2018年07月04日 10:29 工商 姚舜

Alvin梁經倫綽號「廚魔」，如今他主持的餐廳共累積２５顆米其林星星。（攝影／姚舜）

Alvin梁經倫近年已不再以分子廚藝作中菜，而是以精緻法菜技法推動「中菜維新」。（攝影／姚舜）

又有米其林三星名廚來台獻藝，有「廚魔」之稱、〈香港米其林指南〉三星餐廳〈Bo Innovation〉主廚Alvin梁經倫，將於7月18日起至7月20日客座台北市安和路〈犇 鐵板燒〉本店，「米其林廚魔饗宴」內共有〈童趣〉、〈和牛牛肉麵〉、〈竹葉鴨肝〉、〈蓮花真鱈〉、〈鮮味蝦米佐干貝〉、〈近江和牛松露腸粉〉與〈鮑味雞粥燉飯〉，以及〈無魚翅甜品〉共7道菜式，訂價4980元+10%，為今年下半第一場米其林三星中餐饗宴。

Alvin梁經倫為全球極少數非本科出身，憑自學跨入餐飲業並得到「紅色美食聖經」米其林指南三星肯定的天才大廚，同時他也是全球華人主廚中，在米其林指南中得到最多星星的主廚。

Alvin梁經倫為創立的頂尖餐飲品牌版圖涵蓋香港、中國、新加坡與加拿大。截至目前，Alvin梁經倫創立的餐廳品牌包括了：〈Bo Innovation〉、〈 Bo Shanghai〉,〈 MIC Kitchen〉,〈 Forbidden Duck〉, 〈Plato 86〉, 〈Daimon〉和〈R&D〉等，其中香港的〈Bo Innovation〉已連續五年獲得米其林三星， 〈MIC Kitchen〉 連續三年米其林一星，上海的〈Bo Shanghai〉去（2017）年開業，營運一年即獲得米其林一星，而〈Daimon〉亦為米其林推薦餐廳。截至目前，「廚魔」旗下的餐廳加總已累計得到25顆星。

Alvin梁經倫為是全世界第一位以「分子廚藝」技法論釋中菜美味的天才大廚，他演繹的〈分子小籠包〉和〈大閘蟹酥芙蕾〉都讓食饕津津樂道。不過，鑑於不少人反應「吃不懂」，所以近年廚魔已改變其作菜手路，以「時尚中菜」的訴求征服食饕味蕾。一個月前我專程到星夢郵輪〈世界夢號〉採訪Alvin，他說自己現在作的菜是「Innovation Cuisine」，也就是「創新料理」。他並強調，「叫什麼不重要，好吃才是關鍵」。

Alvin梁經倫並告訴我，他很喜歡台灣，加上台灣人吃食品味漸次提升，所以他很想也在台灣開一家餐廳，這回他來台客座，其實也隱約透露了他未來在台灣的合作對象。

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