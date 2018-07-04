高中職免試每人1.4個錄取機會 四技二專技優甄審錄取率43.36％

2018年07月04日 10:51 中時 林志成

今年免試入學報名作業已在3日完成，教育部統計，全國15個就學區於本管道之一般生實際招生總名額為21萬4674名，一般生總報名人數為15萬4552名，平均每個學生有1.4個錄取機會。其中，報名人數最多之就學區為基北區，計3萬7749名；中投區次之，計2萬5504名。

依據高級中等學校多元入學招生辦法規定，學生報名人數未超過學校核定招生名額者，全額錄取；超過者，依各就學區免試入學作業要點規範比序項目及模式，採比序方式錄取。

教育部表示，免試入學及特色招生考試分發入學一次分發完成，各就學區於7月10日放榜，7月13日報到；獲錄取學生應於規定時間持相關證明文件赴各高級中等學校報到，為進入高中職做好準備；未錄取之學生，可再參加各該主管機關核准學校辦理之續招。

此外，今年四技二專技優甄審入學招生已在上午10時公告錄取結果，之正、備取生計1萬1599人，完成網路登記就讀志願者計1萬0843人，經就讀志願序統一分發錄取者有6238人，分發錄取率43.36％。與去年相比，今年四技二專技優甄審錄取人數減少523人，分發錄取率增加3.25％。

技專校院招生委員會聯合會表示，今年四技二專技優甄審入學招生，計有全國101所公、私立科技校院及大學，提供1789系科（組）、學程，8451名招生名額，其中以商業類(2513名)、電子類(1141名)、商設類(1138名)，招生名額居前三名。

專校院招生委員會聯合會提醒分發錄取生，必須於7月13日12時前，依錄取學校規定時間及方式辦理報到，若未於規定期限內完成報到手續者，視同放棄錄取資格。獲分發之錄取生如同時獲得本學年度四技二專甄選入學錄取資格，僅能擇一辦理報到，違者取消其錄取及入學資格。

已辦理完成報到手續之錄取生，除非在7月13日12時前，以書面申請向錄取學校聲明放棄錄取資格，否則一律不得再參加今年四技二專日間部聯合登記分發及各大學校院入學招生，違者取消其甄審入學之錄取及入學資格。相關訊息可上網查詢。

(中時 )