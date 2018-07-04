中市強化空汙防制盤查 溫室氣體排放大戶要求改善

2018年07月04日 11:01 中時 陳世宗

「對抗空汙無假期！」台中市環保局針對溫室氣體排放大戶展開盤查作業，除台中火力發電廠、中龍鋼鐵等16家列管工廠，將擴大尚未列管但排放量較大的公私場所與單位全面稽查；包括電力、鋼鐵、半導體、薄膜電晶體液晶顯示器、石油煉製等工業部門，若排放數據有不符合者，將要求立即改善，並輔導加強溫室氣體減量措施。

環保局長白智榮說，溫室氣體盤查是溫室氣體管理的基礎，透過盤查作業除可掌握排放量，也能藉此找出溫室氣體減量的空間與機會。為有效掌握轄內溫室氣體排放大戶，環保局已從6月底開始展開現場查核，包括電力、鋼鐵、半導體、薄膜電晶體液晶顯示器、石油煉製等工業部門都將列為查核對象，查核內容將以原燃物料和外購電力排放量為主。

白智榮指出，針對去年度溫室氣體排放量申報情形不合理者，也將列為現場盤查對象，若排放數據有不符合者，將要求立即改善與修正，以提升溫室氣體盤查資料的完整性、一致性、準確性及透明度，真實反應工廠溫室氣體排放狀況。

環保局為推動產業進行溫室氣體管理，日前與行政院科技部中部科學工業園區管理局共同合作，在科學園區內舉辦「溫室氣體減量策略」講座，會議中邀請專家以國內溫室氣體管理策略、科學園區減量作法、盤查原則及節能評估等主軸；，期待透過與產業界更多正面互動，輔導加強企業的溫室氣體減量與管理能力建構，達到節能減碳目標。

環保局提醒，受抽查業者須備妥相關文件資料，包含燃料的使用量（種類、成分及熱值）、產品生產量、製程現場操作紀錄報表（進貨、生產、銷貨及存貨憑證等）及申報環保署盤查登錄資料（盤查報告書、查證聲明書及查證總結報告），以利現場抽核作業進行，相關資訊可電洽環保局空氣品質及噪音管制科邱小姐(04)2227-6011轉66238查詢。

(中時 )