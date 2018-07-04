中市強化空汙防制盤查 溫室氣體排放大戶要求改善

台中市環保局針對溫室氣體排放大戶，即日起展開盤查作業！（陳世宗翻攝）

友善列印
中時

「對抗空汙無假期！」台中市環保局針對溫室氣體排放大戶展開盤查作業，除台中火力發電廠、中龍鋼鐵等16家列管工廠，將擴大尚未列管但排放量較大的公私場所與單位全面稽查；包括電力、鋼鐵、半導體、薄膜電晶體液晶顯示器、石油煉製等工業部門，若排放數據有不符合者，將要求立即改善，並輔導加強溫室氣體減量措施。

環保局長白智榮說，溫室氣體盤查是溫室氣體管理的基礎，透過盤查作業除可掌握排放量，也能藉此找出溫室氣體減量的空間與機會。為有效掌握轄內溫室氣體排放大戶，環保局已從6月底開始展開現場查核，包括電力、鋼鐵、半導體、薄膜電晶體液晶顯示器、石油煉製等工業部門都將列為查核對象，查核內容將以原燃物料和外購電力排放量為主。

白智榮指出，針對去年度溫室氣體排放量申報情形不合理者，也將列為現場盤查對象，若排放數據有不符合者，將要求立即改善與修正，以提升溫室氣體盤查資料的完整性、一致性、準確性及透明度，真實反應工廠溫室氣體排放狀況。

環保局為推動產業進行溫室氣體管理，日前與行政院科技部中部科學工業園區管理局共同合作，在科學園區內舉辦「溫室氣體減量策略」講座，會議中邀請專家以國內溫室氣體管理策略、科學園區減量作法、盤查原則及節能評估等主軸；，期待透過與產業界更多正面互動，輔導加強企業的溫室氣體減量與管理能力建構，達到節能減碳目標。

環保局提醒，受抽查業者須備妥相關文件資料，包含燃料的使用量（種類、成分及熱值）、產品生產量、製程現場操作紀錄報表（進貨、生產、銷貨及存貨憑證等）及申報環保署盤查登錄資料（盤查報告書、查證聲明書及查證總結報告），以利現場抽核作業進行，相關資訊可電洽環保局空氣品質及噪音管制科邱小姐(04)2227-6011轉66238查詢。

(中時 )

高中職免試每人1.4個錄取機會 四… 嬰幼商機夯 城市科大「智能恆溫…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。