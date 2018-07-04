投縣府改善力行產業道 大雨中開工

南投縣府改善投89線（力行產業道路）工程，在大雨中開工。（南投縣府提供）

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南投縣政府爭取前瞻計畫經費整治投89線（力行產業道路），在仁愛鄉華岡活動中心舉行0公里至14.4公里（華岡至翠巒）提升道路品質工程開工典禮，縣長林明溱在大雨中與地方民代、官員到場開工，聽取簡報並為工程祈福，希望道路施工順利，讓部落鄉親出入平安。

除合歡山公路外（台14甲線公路），投89線道路是霧社地區至梨山地區唯一幹道，也是翠巒、力行、瑞岩、紅香部落沿線居民對外聯絡道，是合歡山雪季期間替代道路，但因路面有多處坍方、龜裂、路基流失，行車安全有很大疑慮，工程單位分為9大工區進行道路修繕，總經費為3498萬餘元，預計今年11月中完成階段工程施作。

林明溱表示，投89線柔腸寸斷，沿線居民數千人，出入相當不便，交通相當不便，近年分段修繕較差路段，包括霧社到力行、力行到翠巒、翠巒到華岡，明年已爭取前瞻計畫4千萬元，將繼續從翠巒媽祖廟至霧社，改善其它路況，讓道路路面更平整，未來梨山到霧社，可縮短1小時行車時間外，民眾行駛也更安全。

工程單位簡報，將針對路況較差路段，刨除深約20公分路面，重鋪PC混凝土（剛性）路面，總長約4.4公里，另外新建側溝長約456公尺、新建矮牆（護坡）長98公尺等相關工程。

(中時 )

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