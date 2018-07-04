南市刑大查緝毒品　一舉破獲兩販毒集團

台南市刑大打擊毒品犯罪中心及偵七隊執行「安居緝毒專案」，一舉破獲2個販毒集團，其中以江姓嫌犯為首的販毒集團以玩具鈔票製成小包裝放在菸盒中掩蓋交易行為，躲避查緝。（莊曜聰攝）

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台南市刑警大隊打擊毒品犯罪中心及偵七隊執行安居緝毒專案，循線追查江姓、劉姓兩個販毒集團，經過長時期跟監查訪，3日會同多處分局偵查隊，出動近80名員警，兵分20路前往搜索，當場人贓俱獲，查扣一、二級毒品257.26公克、現金70餘萬、吸食器、電子磅秤等物，訊後依違反毒品罪嫌送辦，其中江姓販毒集團以玩具鈔票包裝毒品放在菸盒交易以規避查緝，是較為少見的方式。

警方調查，江姓販毒集團據點隱身大樓內，交易地點遍及台南市區，並透過網路通訊軟體約定交易時間，躲避警方監聽，還利用玩具鈔票做成包裝袋放置毒品，再放進完整香菸盒中販售，交易時用來掩人耳目，相當狡猾。

綽號「姐仔」的劉姓販毒集團在台南溪北新營、東山、鹽水一帶，以社區為據點販毒，主嫌居無定所，四處投宿旅社或汽車旅館，令警方難以掌握行蹤，經專案小組沿途查訪並調閱監視器，前往新營一處汽車旅館查緝，一開始嫌犯拒不開門，優勢警力破門而入將人制伏。

警方破獲江姓、劉姓兩販毒集團，共帶回5名藥頭及22名藥腳，查扣海洛因36.01公克、安非他命計221.25公克、現金新臺幣70萬3,600元、吸食器、手機、毒品分裝勺、夾鏈袋、電子磅秤、平板電腦等證物，犯嫌對販賣毒品行為坦承不諱，訊後依違反毒品危害防制條例送辦。

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(中時 )

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