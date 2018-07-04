南市刑大查緝毒品　一舉破獲兩販毒集團

2018年07月04日 11:19 中時 莊曜聰

台南市刑警大隊打擊毒品犯罪中心及偵七隊執行安居緝毒專案，循線追查江姓、劉姓兩個販毒集團，經過長時期跟監查訪，3日會同多處分局偵查隊，出動近80名員警，兵分20路前往搜索，當場人贓俱獲，查扣一、二級毒品257.26公克、現金70餘萬、吸食器、電子磅秤等物，訊後依違反毒品罪嫌送辦，其中江姓販毒集團以玩具鈔票包裝毒品放在菸盒交易以規避查緝，是較為少見的方式。

警方調查，江姓販毒集團據點隱身大樓內，交易地點遍及台南市區，並透過網路通訊軟體約定交易時間，躲避警方監聽，還利用玩具鈔票做成包裝袋放置毒品，再放進完整香菸盒中販售，交易時用來掩人耳目，相當狡猾。

綽號「姐仔」的劉姓販毒集團在台南溪北新營、東山、鹽水一帶，以社區為據點販毒，主嫌居無定所，四處投宿旅社或汽車旅館，令警方難以掌握行蹤，經專案小組沿途查訪並調閱監視器，前往新營一處汽車旅館查緝，一開始嫌犯拒不開門，優勢警力破門而入將人制伏。

警方破獲江姓、劉姓兩販毒集團，共帶回5名藥頭及22名藥腳，查扣海洛因36.01公克、安非他命計221.25公克、現金新臺幣70萬3,600元、吸食器、手機、毒品分裝勺、夾鏈袋、電子磅秤、平板電腦等證物，犯嫌對販賣毒品行為坦承不諱，訊後依違反毒品危害防制條例送辦。

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(中時 )