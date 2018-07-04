嬰幼商機夯 城市科大「智能恆溫嬰兒背帶」獲發明展大獎

2018年07月04日 11:11 中時 林志成

2018韓國婦女國際發明展成績7月1日揭曉，台北城市科大電通系師生研發的「智能恆溫嬰兒背帶」作品，獲得1金與3特別獎肯定。電通系教授蔡耀斌表示，恆溫嬰兒背帶給家中寶貝最貼心的溫暖，直攻新手父母的心，目前有香港、台灣等廠商洽談技轉，前景可期。

少子化來臨，讓父母更肯砸大錢，帶動全球的嬰幼兒商機正夯！從古早阿嬤的一條長巾式的花布背帶，到現在市面上多元款式的嬰兒背帶，背帶在材質與型式上有多樣的進步，代表嬰幼兒的輔助用品商機很大。

蔡耀斌帶領學生研發「智能恆溫嬰兒背帶」使背帶科技化，他表示，嬰兒背帶對於嬰兒來說，是一個非常重要的輔助用品，市面上的嬰兒背帶無法提供主動加熱保暖的效果，因此師生研發智能恆溫嬰兒背帶，能讓嬰兒在背帶內保暖並維持舒適溫度。

另外使用過嬰兒背帶的父母都知道，使用背帶時最怕帶子沒有扣好而讓嬰兒滑落產生危險，因此台北城市科大團隊也在背帶上裝置了感測器，如果背帶扣環沒扣好也會有燈光的警示

城市大學電通系大三生陳威宏是研發團隊之一，他說，「智能恆溫嬰兒背帶」還有很多功能，例如在背帶旁邊有一個放置奶瓶的奶瓶袋，能使嬰兒奶瓶保溫在45度左右，讓嬰兒不會喝到冰冷牛奶，且使用藍芽模組的傳輸技術，可以連接智慧型手機顯示智慧保溫嬰兒背帶的溫度、奶瓶溫度，讓父母照顧幼兒時能更便利。

(中時 )