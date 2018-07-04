桃園海客童玩擂臺賽登場！體驗懷舊牽罟飯

2018年07月04日 11:03 中時電子報 綜合報導

「海客」俗稱海洋客家，是指生活在濱海地帶的客家族群。桃園市的大園、觀音、新屋區為海濱重要的客家聚落，為了讓遊客更了解客家文化，桃園市政府規劃闔家歡樂的【親子同樂會。海客童玩擂臺賽】一日遊，邀請您一起同樂。

遊程安排前往新屋福興宮、百年石滬、享用海客風味懷舊牽罟飯、海客童玩擂臺賽以及源鮮智慧農場。新屋福興宮位於桃園市新屋區蚵間里，廟身座北朝南，是居民休閒聚會的場所，每三年有一次五朝大法會。而百年石滬是台灣本島最大的石滬群，新屋石滬的設立得追溯到清雍正時期，平埔族先民來台開墾，就地取材使用鵝卵石徒手推砌成上百公尺甚至達上千公尺的石堤，這裡不僅蘊含了人文風采，也是觀察濱海生態的好地方，石堤上也會看到蝦、蟹等潮間帶生物出沒，是大人、小朋友的最愛！

何謂牽罟飯？牽罟是台灣過去特有的捕魚方式之一，而牽罟飯則是漁民的母親或妻子為漁民準備的便當，用三層的鐵盒便當盛裝飯菜，而這次特別在遊程中安排午餐體驗海客風味的懷舊牽罟飯。酒足飯飽後，來動手製作鐵砂珠再來場鐵砂珠爭霸賽吧！從海中蒐集鐵砂再揉成鐵砂珠，就成為了阿公阿嬤的童玩，讓現代孩子體驗世代的傳承。

最後來到「源鮮智慧農場」，帶領旅客參觀農場並提供導覽。這裡是由蔡文清董事長一手打造，挑戰世界農業最嚴苛標準的規格打造最優質的食材。自2009年起以傳統農法為知識之本再配合現代生物科技等技術，並讓園區蔬果伴隨著平靜悠揚的音樂。農場宗旨是尊重各種有機蔬果植物的本性，引導而非改造，讓蔬果綻放原生最佳的生長表現，即使身體微恙的人都能安心食用，是滋養身體的星級蔬果食材。

這次就帶著孩子來個懷舊、自然生態之旅吧！無論是吃海客風味懷舊牽罟飯，還是在百年石滬觀察潮間帶生物，都是增進親子感情的好時機。只要在「桃園自在遊」小旅行網站，輕鬆地遊覽行程並點點滑鼠報名，就可以帶著全家人在桃園大玩特玩囉！

(中時電子報)