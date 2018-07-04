鍾欣怡談小燈泡哽咽說不出話 老公怒罵…

鍾欣怡夫妻開直播談小燈泡命案，對於二審未判兇手死刑感到憤怒又驚恐。(取材自鍾欣怡臉書)

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中時電子報

藝人鍾欣怡2014年與綜藝製作人孫樂欣結婚，婚後育有一雙子女，而昨天小燈泡命案二審判決結果出爐，夫妻倆晚間開了直播跟網友義正嚴詞聊此事，鍾欣怡提到受害者父親的發文，一度哽咽說不出話，孫樂欣則暴怒不能理解法官判決，質問：「你到底做了什麼讓你的人民安心的活著？」。

小燈泡命案昨二審判決出爐，兇手王景玉再度逃過死刑，因醫院認定他犯案當下受思覺失調症影響，故符合刑法減刑規定判處無期徒刑，結果讓許多民眾不能接受，包含孫樂欣，他提及法官寫了80多頁解釋為何不判死刑，他憤慨表示不需多解釋，眾人都知道因為兩公約，王景玉身為精神障礙者以及教化可能，因此不判死，但質疑：「你如何保證他出來不會再害第二個人」、「該死刑的被判無期徒刑，這比較像在懲罰我們」，他強調不支持以暴制暴，然卻為普羅大眾及自己家人的安危感到擔憂。

而鍾欣怡則表示如今不只是走在暗巷、封閉空間感到害怕，甚至走在大街上、公園裡都覺得身旁不知哪時會跑出傷害小孩的人，為此提心吊膽，也提到小燈泡父親的發文，忍不住哽咽說到其實一直不敢點進去看也不忍心看完，夫妻倆都認為精障者外表看不出端倪，因此更需要其家人嚴格把關，提到之前聽聞有精障者在車上打小孩一事，孫樂欣坦言若事情發生在自己小孩身上，無論怎麼反應都是事後諸葛，讓他擔心的是若對方出的不是拳頭，「如果是刀呢」，為此相當擔憂。

同樣身為父母的夫妻倆，表示自己也跟多數父母一樣，現在都不敢讓孩子獨自上學或上街，非常不能理解法官的判決結果，鍾欣怡甚至想問問法官，是不是平常忙於工作，孩子都交給另一半帶，「所以你根本不知道失去孩子的痛？」，兩人坦言如今是放下藝人、製作人身分，純粹以身為一個「民眾」的立場去看待這件事情，非常希望眾人都能盡一分心力，改善台灣的治安環境。

(中時電子報)

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