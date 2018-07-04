新北兒童卡臨櫃辦理起跑 隨辦隨發5分鐘

「新北兒童卡臨櫃即辦即發」服務今天開跑。（譚宇哲攝）

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「新北兒童卡臨櫃即辦即發」服務今天開跑。（譚宇哲攝）

新北兒童卡優待6至12歲兒童搭乘北捷享4折優惠、高捷享4.25折優惠，民眾過去申辦到領卡需耗時一周，「新北兒童卡臨櫃即辦即發」服務今天開跑，即日起只要到新北市任一公所申請新北兒童卡即可隨辦隨發，過程僅要5分鐘，讓民眾辦卡方便免久候。

新北市長朱立倫今天上午參加「新北兒童卡臨櫃即辦即發」記者會，朱立倫表示，為照顧新北市近23萬名6至12歲兒童，今年3月1日起透過國小及區公所發放新北兒童卡，除了搭乘北捷享4折優惠、高捷享4.25折優惠，機場捷運也預計7月底納入，年底即將通車的淡海輕軌也會納入，同享半價優惠，希望市民感受到新北兒童卡帶來的便利性，培養小朋友從小使用大眾運輸的習慣。

交通局表示，國小學籍在新北市者入學時學校將統一發放新北兒童卡，毋須另外至公所申請；而學籍在外縣市者及遺失補換發才需要至公所臨櫃申辦，目前每月辦理數量約3、400張。

交通局提醒，民眾(學籍非本市者)申辦及遺失補換發新北兒童卡可請法定代理人親自或以書面委託代理人檢具申請書、戶口名簿、及身分證明文件，至各區公所臨櫃申辦，5分鐘即可申辦完成，首次申請免收製卡費，遺失或人為毀損則需現場繳交補製卡費100元。

(中時 )

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