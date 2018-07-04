亞太創意技術學院停辦 學生向法院聲請假處分

亞太創意技術學院決定停辦，在高教工會協助下，亞太學生委請律師向法院申請假處分。（高教工會提供）

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苗栗亞太創意技術學院董事日前宣布將於7月底停辦，造成3、400名在校學生不知將如何取得學位。在高教工會協助下，學生委任律師今天向苗栗栗地方法院提出假處分聲請，要求校方必須依照雙方之學習契約，在修業年限內，提供一定的教學品質，確保學生於亞太取得學位之權利。

亞太創意技術學院成立於1988年，原是「親民工商專科學校」，於2000年升格為技術學院。在2001年時因為弊案，由教育部派駐公益董事接管；2016年時，公益董事卻將學校轉手給怡盛集團。

高教工會表示，怡盛集團接手後，短短兩年內主動將科系停招、逼迫學生轉學、資遣教師，「積極把學校辦倒」，引發教師與學生一連串的抗議。高教工會表示：「怡盛集團看起來並無真正的辦學意願，只是圖謀退場後的校產利益而已」。

面對外界對校方逼迫學生轉學傷害受教權的批評，亞太董事會突然於6月10日宣布將於7月底停辦。在高教工會協助下，亞太學生為了捍衛自己的受教權，委任律師向苗栗地方法院提出假處分之聲請：「要求校方必須提供一定的教學品質所必須之師資、設備、必選修與實習課程……等等相關資源，以確保學生於亞太取得學位之權利」。

學生委任的律師說明：「目前校方在教育部核准停辦前，持續資遣教職員，以各種說法威脅學生轉學等惡化教學環境、意圖提前營造出『實質停辦』的既定事實，將對學生受教權利造成難以回復的重大損害，在此種緊急狀況下，有必要請求法院准予假處分，以避免可能的危害，並呼籲主管機關積極介入，保障學生及教職員的權益」。

(中時 )

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