年改上路軍公教晚景淒涼？李富城：國家視我等為仇人

氣象主播李富城。（圖／取自臉書）

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中時電子報
氣象主播李富城在臉書上說，「今日的國防部，視我等為仇人」。翻攝氣象主播李富城臉書

公教年改，清華大學榮譽教授李家月前在臉書上po文，感嘆「晚景淒涼」；軍改7月上路，退休金減少的比預期還多，讓退役人士非常不滿，氣象主播李富城在臉書上說，「今日的國防部，視我等為仇人」。

李富城說，民國47年，畢業後就調到金門，先是在東村機埸氣象台，後機埸遷到尚義，氣象跟航管就在一號機堡的正上方，一天傍晚，我跟航管員王少尉(對不起年代久遠，我己忘記他的名字，好帥氣，剛滿22歲)，在一號機堡前聊天，一粒天外飛來的彈片，一下就擊中了王少尉的頭部，我親眼送他歸天，那年我也只有23歲，我沒有被嚇到，中日戰爭及國共內戰，我看過太多從戰埸上抬回來的戰士，缺胳膊少腿，心中己經種下了這就是戰爭的種子。

李表示，民國50年，我升中尉，月薪300元，人還在金門，50/9/11號，中度颱風波蜜拉侵台，我父母親住四四南村丙字號，靠東邊間，一陣強風過後邊牆及屋頂就不見了，家中水淹三尺，駐防金門，跟本不能回家，國防部，金防部，空軍氣象聯隊分別慰問，慰問金共訂7000元，心中好溫暖，國家是這樣細心的照顧前線的軍中子弟，7000元夠我們整修房子，就那樣，我還是不能休假。

最後，李感嘆的指出，看看今日的國防部，視我等為仇人。

網友紛留言，「軍人是用生命去保護我們的。 沒福利沒保障。分分鐘連命都沒。這樣還有人願意去從軍」、「現在的忘恩背義！」。

(中時電子報)

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