嘉義願心3號橋前引道塌陷 嘉邑行善團：橋歸橋、路歸路

2018年07月04日 11:29 中時 張伊珊

連結嘉縣水上鄉民生社區與嘉市湖仔內重劃區的「願心3號橋」前引道，受連日下雨加上地理因素，導致路面塌陷。（張伊珊攝）

日前由嘉縣長張花冠、嘉市長涂醒哲共同剪綵，風光通車的「願心3號橋」前引道，受連日下雨加上地理因素，導致路面塌陷。由於該橋為嘉義市嘉邑行善團捐款建造，但引道工程則是嘉縣府建設處對外發包廠商，塌陷路段並非嘉邑行善團之責。4日上午理事長蔡萬華特舉行記者會對外說明，澄清「橋歸橋、路歸路」，要全台近80萬會員放心，行善團施作品質絕對經得起考驗。

嘉縣府建設處長林永福表示，連結嘉縣水上鄉民生社區和嘉市湖子內重劃區的「願心3號橋」，上月23日通車，6月底時發現橋前引道路面部分塌陷，廠商正探究原因準備回填時，卻遇上2日大雨至今，造成2處約1至2公尺寬的塌陷。他坦言，這的確與行善團無關，強調待天氣晴朗時，要求廠商進行修復，且將依相關規定究責。

蔡萬華透露，「願心3號橋」前引道塌陷消息一出，不少會員誤以為是行善團施作品質堪憂造成，甚至一度引起捐款大眾恐慌及不信任，因此特舉行記者會說明，指出行善團至各縣市造橋有2條件，包含橋梁由地方政府自行規畫設計，以及行善團只負責主體工程施作等，畢竟引道牽涉土地徵收與住戶出入等問題，行善團一概不介入。另有一特色即為「工、料分離」，因此絕無外界傳言偷工減料或發包廠商等疑慮。

水上鄉長劉敬祥特地至現場，表達抱歉之意，認為此次事件讓行善團深受委屈，特別是對出資打造此橋梁的81歲退休教師陳秀治，過意不去，同時呼籲社會大眾繼續支持行善團，強調橋前引道工程仍處保固期間，無須多花錢修繕，日後修復將超乎原本設計強度，確保不再發生此事。

(中時 )