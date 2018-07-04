燃料棒運美 王明鉅：誰該負的歷史責任 一個也跑不掉

2018年07月04日 11:32 中時電子報 簡怡欣

蔡政府目標2025年完成非核家園，台電今（4）晨啟運核四燃料棒送回美國，預計2020年底前全數輸出。對此，台大醫學院教授王明鉅稍早表示，核能發電不是只有擁核、反核議題，牽涉的是國家未來幾十年的能源成本與穩定，這不光是行政責任，誰該負的歷史責任，一個也跑不掉。

他今稍早在臉書發文質疑，台電會執行核四燃料棒送回美國的依據，到底是來自經濟部甚至行政院的命令？還是其實經濟部或行政院也沒人敢負責，大家都怕被歷史記錄著是誰下令的，所以就拿一個沒人負責？只有民進黨負責的立法院的決議來作擋箭牌？

王明鉅說，無論如何，光是把核四燃料棒送回美國這件事，就會影響台電公司的全部財務狀況，台電公司的董事會可不能裝作不知道，不只是行政責任，還有歷史責任。

他表示，核能發電不是只有擁核、反核，還牽涉國家未來幾十年的能源成本與穩定，影響競爭力、人民健康、環境生態、產業發展與資金投入方向等多面向；但硬是要把燃料棒送回去，就是為了讓未來想重新啟用核四的人死心。

不過，王明鉅認為，對此既不意外也不絕望，因為能運走，當然就能運回來，只是花錢而已；他諷，這筆費用在台電公司根本不算什麼，光是離岸風力發電就要多花上9100億，這點錢算什麼。

他指出，自己並不愛核能，甚至害怕核能，也絕對不會從任何核能相關事務拿到任何好處。但他強調，因為愛台灣，一個讓他能安身立命賺錢養家、未來還要終老晚年的台灣，因此確信核能發電是台灣能源的一部份，絕對是真正的愛台灣。

(中時電子報)