《全台最速報》破PK魔咒！英格蘭氣走哥倫比亞晉8強

破PK魔咒！英格蘭氣走哥倫比亞晉8強

友善列印
中時電子報
綜合報導

◎破PK魔咒！英格蘭氣走哥倫比亞晉8強

世足賽16強壓軸賽於4日凌晨展開，英格蘭對決哥倫比亞。由於哥國賽前決定不願冒險讓明星中場J羅(James Rodriguez)帶傷上陣，讓他們前90分鐘處於劣勢。英格蘭下半場靠著罰球先馳得點，不料哥國在補時階段以角球破門，雙方1比1殺入延長，相持到PK才分出勝負。

◎核四燃料棒登船運美 前廠長：我心比誰都痛

台電今（4）日凌晨將第一批核四廠的燃料棒80束運走，並於上午抵達基隆港西19碼頭，將貨吊掛至「明營輪」上，準備載往美國原廠異地保存，現場有警消等單位隨行戒護，經由原能會人員清點後，8輛疑似載有8個燃料棒的貨櫃一一運至船上，警方也透露，確實已經燃料棒貨櫃送上船，另外核四前廠長王伯輝也PO文表示「很心痛！」

◎文大案遭疑「聯蘇打侯」柯文哲喊冤：很無辜

北市府認定文化大學大群館違規作為學生宿舍使用，但遭外界質疑這是柯市府與民進黨唱雙簧，形同「聯蘇打侯」，也影響學生住宿權益。市長柯文哲今早受訪時喊冤「很無辜」，但對於學生擔憂會沒地方住、租金會變高等問題，他則回答「我們不會去干涉人家」。

◎文大宿舍認定違規 朱立倫：民眾無所適從

大宿舍爭議延燒多日，北市府都發局昨（3）日認定「違規使用」，遭侯友宜辦公室質疑前後認定不一，對此新北市長朱立倫也批評，過去21年來認定合法現在變成違規，說可以出租給學生住又不可以當宿舍，「這樣的矛盾相信是讓所有守法民眾無所適從」。

(中時電子報)

更多精彩內容，深度新聞報導盡在《翻爆》APP！
更多新聞請看中時電子報+QRCODE
NBA》外媒：里歐納德不想去湖人 … NBA》詭異自由市場 3天47人簽約 …

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。