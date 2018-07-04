《全台最速報》破PK魔咒！英格蘭氣走哥倫比亞晉8強

2018年07月04日 11:36 中時電子報 綜合報導

◎破PK魔咒！英格蘭氣走哥倫比亞晉8強

世足賽16強壓軸賽於4日凌晨展開，英格蘭對決哥倫比亞。由於哥國賽前決定不願冒險讓明星中場J羅(James Rodriguez)帶傷上陣，讓他們前90分鐘處於劣勢。英格蘭下半場靠著罰球先馳得點，不料哥國在補時階段以角球破門，雙方1比1殺入延長，相持到PK才分出勝負。

◎核四燃料棒登船運美 前廠長：我心比誰都痛

台電今（4）日凌晨將第一批核四廠的燃料棒80束運走，並於上午抵達基隆港西19碼頭，將貨吊掛至「明營輪」上，準備載往美國原廠異地保存，現場有警消等單位隨行戒護，經由原能會人員清點後，8輛疑似載有8個燃料棒的貨櫃一一運至船上，警方也透露，確實已經燃料棒貨櫃送上船，另外核四前廠長王伯輝也PO文表示「很心痛！」

◎文大案遭疑「聯蘇打侯」柯文哲喊冤：很無辜

北市府認定文化大學大群館違規作為學生宿舍使用，但遭外界質疑這是柯市府與民進黨唱雙簧，形同「聯蘇打侯」，也影響學生住宿權益。市長柯文哲今早受訪時喊冤「很無辜」，但對於學生擔憂會沒地方住、租金會變高等問題，他則回答「我們不會去干涉人家」。

◎文大宿舍認定違規 朱立倫：民眾無所適從

大宿舍爭議延燒多日，北市府都發局昨（3）日認定「違規使用」，遭侯友宜辦公室質疑前後認定不一，對此新北市長朱立倫也批評，過去21年來認定合法現在變成違規，說可以出租給學生住又不可以當宿舍，「這樣的矛盾相信是讓所有守法民眾無所適從」。

(中時電子報)