老虎堂未登錄食品業者 北市衛生局下通牒限期改善

2018年07月04日 11:56 中時 吳堂靖

台中起家的黑糖珍珠鮮奶店的「老虎堂」以手炒黑糖為號召，卻遭爆廣告不實，台北市販售據點則有4處，經查皆為未登錄食品業者，北市衛生局已開出限期改正通知書，要求業者於本月9日前完成食品業者登錄，屆期若未改善，依法開處3萬元以上300萬元以下罰鍰。

北市衛生局另派員抽驗，檢驗衛生指標菌(生菌數、大腸桿菌群及大腸桿菌)及防腐劑，並針對人員衛生、食材處理、食材來源及製作場所進行查核，如查有不符規定，將依法處辦。並查獲案內公司於網路(網址：https://www.facebook.com/twtigersugar /)刊登「...虎式手炒黑糖...」等詞句，涉違反食品安全衛生管理法第28條規定，依同法第45條可處4萬元以上400萬元以下罰鍰，將移請台中市食品藥物安全處依權責調查處辦。

因應飲冰品手搖飲集中夏季一歇一開異動頻繁，北市衛生局將立即預告北市設有3處(含)以上之連鎖飲冰品業者，應加入北市食材登錄平台，並積極輔導業者建立食品追溯制度，公開食材來源並登載自主檢驗報告，給民眾更完整的食安守護。

據報導該店家使用的黑糖有添加焦糖色素，經查焦糖色素為國際間准用的食品添加物，針對焦糖色素製程中所產生之衍生物，亦為食品加熱過程中因化學反應自然產生之物質，只要所添加的焦糖色素標準符合「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」規定，尚不致造成健康危害。

消費者如有食品安全衛生問題，可上北市政府衛生局網站https:// health.gov.taipei/查詢。

(中時 )