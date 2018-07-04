老虎堂被爆食安詐騙　高嘉瑜怒：喝到懷疑人生

2018年07月04日 11:55 中時 陳燕珩

標榜手炒黑糖的「老虎堂」被爆出黑糖是機器炒的，且含有焦糖色素，讓議員高嘉瑜氣得大罵，「被詐騙到懷疑人生。」（陳燕珩攝）

標榜手炒黑糖的知名飲品店「老虎堂」，日前遭離職員工爆料是用機器炒，且含有焦糖色素，涉及廣告不實，引來網友撻伐。北市衛生局進一步發現，老虎堂在台北4家分店都沒有食品登錄字號，也就是俗稱的「黑戶」，下午將前往稽查；市議員高嘉瑜要求衛生局張貼標章嚴懲業者，讓民眾得以辨識「詐騙店家」。

高嘉瑜指出，老虎堂靠著手炒黑糖的珍奶快速竄紅，天天大排長龍，店家在FB廣告標榜食材天然，還稱老闆炒黑糖很辛苦，「炒到懷疑人生」，不料竟被前員工踢爆黑糖是用機器炒的，且含有焦糖色素。這讓同樣受騙的她氣得痛批，「消費者才被你詐騙到懷疑人生！」

她不滿說，過去食安詐騙事件頻傳，政府卻缺乏把關機制，台北市雖有食材登錄平台，但規定在北市有5家以上店面的業者才需登錄，老虎堂在北市僅4家，成了漏網之魚，她要求下修標準，有連鎖分店的業者都該強制登錄。

另外，現有飲品業者登錄的食材也為有詳細標示，一杯黑糖珍奶只登錄原料有珍珠、鮮乳、生粉圓，重點是原料來源是什麼、如何製造，平台上完全不得而知，叫消費者怎麼放心？「用看的也知道裡面有黑糖、粉圓跟牛奶，還需要登錄嗎？」

北市衛生局參議王明理表示，老虎堂4月在台北陸續開業，但4家分店都沒有食品登錄字號，等於是黑戶，衛生局今已開單要求3天內登錄完成，否則各店將分別開罰3到300萬。至於廣告宣稱天然、手炒，涉及廣告不實，已請總公司所屬地台中衛生局處理，可開罰4到400萬元。

針對北市食材登錄平台，王明理強調店家食材來源都有登錄，有些是基於個資保護未揭露在前台，衛生局有把關，後續會將5家店面才需登錄食材的規定下修為3家，8月以前就會預告，也會另外要求老虎堂作食材登錄。

不過高嘉瑜認為，北市食安詐騙問題頻傳，針對曾廣告不實的店家，衛生局應立「詐騙標章」，擺在店家提醒消費者，否則業者會繼續買一送一來滅火。王明理說，食安法未授權地方機關去店家門口貼不合格或黑戶標章，這部分會研議如何處理，也呼籲民眾可透過拒買來抵制不肖業者。

(中時 )