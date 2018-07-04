花蓮新城鄉參選人何禮臺三兄弟與太太齊投身選戰

2018年07月04日 12:01 中時 范振和

花蓮縣新城鄉長參選人何禮臺（右）與太太張美華（左）互勉，共同投身下屆選舉。（范振和攝）

花蓮縣新城鄉長參選人何禮臺和爭取連任的大哥嘉里村長何禮鳳、佳林村長何禮飛，三兄弟共同投身下屆選戰，連太太張美華也將力爭蟬聯鄉民代表，這是全縣最特殊的政治家族。

56歲的何禮臺曾任83至91年鄉代會鄉代、主席，91至99年兩任新城鄉長，也擔任99至107縣議員，相當熟稔地方事務，由於自認往昔鄉長任內很多抱負尚未實現，且鄉民也不斷催請，而因決定下屆再回鍋參選鄉長。

何禮臺在議員任內爭取生育補助一胎兩萬元；青年住宅、安心住宅落腳新城；配合蘇花改帶來的龐大車流，爭取縣道193線拓寬工程奏功；爭取補助私立幼兒園每名3萬元；爭取補助農友肥料；爭取軍方無償提供土地打造便捷民有線。他說：「多年來，至少為新城鄉爭取60億元的軟硬體經費。」

由於翻車魚是他在鄉長任內更名為曼波，因而下屆回鍋將以「幸福曼波新城再躍進」為主軸，重提曼波悠游精神，打造一個慢活的快活城市。而他的太太張美華將爭取連任參選鄉民代表，她強調，一定「公私不分」，公事、私事都會監督到底，平常在耳邊碎碎唸，反而會提升地方建設速度。

已當了六屆村長的老大何禮鳳說，他們三兄弟和弟媳都是中國國民黨提名的貞黨員，目前老人愈來愈多，他的轄區內活動中心、真光教會等處設施改善後，就是很好的長照據點。

而將爭取連任第四任佳林村長的何禮飛說，該村是特定農業區，有很棒的景觀農村特色，人口數雖不到1200人，但土地面積4600公頃卻是全鄉第三大，也有全鄉最多的17條產業道路，沒有工廠汙染，可以打造成美麗的休閒農業區。

(中時 )