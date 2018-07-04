美晶片巨頭被判侵權暫在陸禁售 美科技股集體下挫

2018年07月04日 12:27 中時 楊家鑫

中美貿易戰迎來新一波對戰，日前美國才宣佈，以「國家安全」為由，拒絕中國移動進入美國市場。巧合的是，大陸3日傳出美國晶片巨頭美光被判侵權，法院裁定產品立即停止銷售。受此負面消息影響，美國科技股普跌，晶片股大跌，美光科技股價當日大跌5.51％，領跌美國科技板塊。

大陸每日經濟新聞報導指出，近期牽涉多家大陸企業與美國企業之間的半導體專利侵權訴訟糾葛紛擾不斷，但就在昨天，整起事件出現重大驚人進展。

報導稱，福州晉華官方3日發佈消息，因美光自有品牌產品涉嫌侵害晉華專利，福州市中級人民法院對美國晶片巨頭美光發出「訴中禁令」，法院裁定美光半導體銷售（上海）有限公司立即停止銷售、進口十餘款Crucial英睿達固態硬碟、記憶體條及相關晶片，並刪除其網站中關於上述產品的宣傳廣告、購買連結等資訊。同時裁定美光半導體（西安）有限責任公司立即停止製造、銷售、進口數款記憶體條產品。

DeepTech深科技報導指出，美光是全球三大記憶體供應商之一，另外兩家為三星和SK海力士，也是位居全球六大快閃記憶體晶片供應商之列，美光將近50％的營收都來自大陸，一旦美光部分產品在大陸禁止銷售，恐形成重擊。

報導稱，同時，美光還是阿里巴巴、華為、騰訊、百度等大陸互聯網企業的伺服器SSD模組供應商。若美光供應給這些大廠的存儲產品涉及侵權問題，則在大陸資料中心伺服器存儲的最大供應貨源恐怕會陷入「急凍」狀態。

報導指出，受此負面消息影響，週二，美國科技股普跌，晶片股大跌，美光科技股價當日大跌，盤中跌幅逾6.3％，收盤跌5.51％，領跌美國科技板塊。恩智浦收跌1.77％，高通收跌1.51％，英特爾收跌1.41％，博通收跌1.14％，AMD收跌1.06％，微軟收跌0.96％。

(中時 )