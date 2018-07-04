世足》日本國足拚了！將聘前德國總教練克林斯曼任主帥

「金色轟炸機」克林斯曼。（美聯社資料照）

友善列印
中時電子報
／綜合報導
日本國家足球隊在俄羅斯世界盃16強止步。（美聯社資料照）

俄羅斯世足賽，日本隊剛遭比利時逆轉，無緣8強，不過他們已經開始為下屆世足作準備。據日本媒體報導，日本足協即將簽下前德國總教練、「金色轟炸機」克林斯曼（Jürgen Klinsmann）擔任主帥，衝刺4年後的卡達世足。

日本隊本屆在西野朗率領下，突破小組賽晉級16強，與比利時一戰，一度取得2比0領先優勢，卻在最後傷停補時期間，遭比利時「絕殺」，2比3敗北，無緣8強。

據《日本體育報》報導，日本足協仍舊傾向由外籍總教練率領國家隊，而他們已與克林斯曼展開議約，初步傳出的合約內容是，日本足協提出年薪200萬歐元（約新台幣7100萬）的4年合約。如果一切順利，可望在7月20日正式公佈日本國足新帥。

克林斯曼球員時期擔任前鋒，因打法極具侵略性，加上一頭金髮，綽號為「金色轟炸機」。2004年7月26日，克林斯曼接替佛勒出任德國國家足球隊總教練，大量起用年輕球員，2006年德國世界盃上，克林斯曼帶領不被看好的年輕德國隊一路過關斬將，擊敗瑞典、阿根廷等強敵，最後勇奪季軍。

德國世界盃後，克林斯曼卸任，他的助理教練勒夫成為德國主帥至今。之後克林斯曼出任美國主帥，並率隊闖入2014年巴西世界盃。

(中時電子報)

NBA》詭異自由市場 3天47人簽約 …

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。