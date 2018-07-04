世足》日本國足拚了！將聘前德國總教練克林斯曼任主帥

2018年07月04日 12:05 中時電子報 張達智 ／綜合報導 ／綜合報導

日本國家足球隊在俄羅斯世界盃16強止步。（美聯社資料照）

俄羅斯世足賽，日本隊剛遭比利時逆轉，無緣8強，不過他們已經開始為下屆世足作準備。據日本媒體報導，日本足協即將簽下前德國總教練、「金色轟炸機」克林斯曼（Jürgen Klinsmann）擔任主帥，衝刺4年後的卡達世足。

日本隊本屆在西野朗率領下，突破小組賽晉級16強，與比利時一戰，一度取得2比0領先優勢，卻在最後傷停補時期間，遭比利時「絕殺」，2比3敗北，無緣8強。

據《日本體育報》報導，日本足協仍舊傾向由外籍總教練率領國家隊，而他們已與克林斯曼展開議約，初步傳出的合約內容是，日本足協提出年薪200萬歐元（約新台幣7100萬）的4年合約。如果一切順利，可望在7月20日正式公佈日本國足新帥。

克林斯曼球員時期擔任前鋒，因打法極具侵略性，加上一頭金髮，綽號為「金色轟炸機」。2004年7月26日，克林斯曼接替佛勒出任德國國家足球隊總教練，大量起用年輕球員，2006年德國世界盃上，克林斯曼帶領不被看好的年輕德國隊一路過關斬將，擊敗瑞典、阿根廷等強敵，最後勇奪季軍。

德國世界盃後，克林斯曼卸任，他的助理教練勒夫成為德國主帥至今。之後克林斯曼出任美國主帥，並率隊闖入2014年巴西世界盃。

(中時電子報)