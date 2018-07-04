吳茂昆遭彈劾 藍要求蔡英文 賴清德為識人不明道歉

友善列印
中時
楊佳穎

前教育部長吳茂昆日前遭爆任職東華大學校長期間，未經同意拿學校專利到美國開設師沛恩生技公司，涉嫌違法兼職且侵害東華專利，遭監察院13名審查監委全票通過彈劾。對此，國民黨立法院黨團直言，吳茂昆遭彈劾，總統蔡英文、行政院長賴清德應負最大責任，二人不僅要為識人不明出面道歉，更要為至今教育部長難產而自省。

國民黨團指出，當初為了接續拔除台大校長當選人管中閔，賴清德草率找來吳茂昆接任教長，期間引發排山倒海爭議、激發社會怒火，證明蔡政府為了政治可肆意踐踏教育；如今吳茂昆遭彈劾，蔡英文、賴清德應負最大責任。

黨團書記長李彥秀也說，連蔡英文提名的監察委員都具名彈劾吳茂昆，代表國家最高學術單位的中研院院士也提案通過，更要求教育部尊重校園自主，這兩件事都充分提醒民進黨政府處理台大校長遴選案的荒腔走板。如今教育部長、台大校長雙缺，台灣教育形象遭受前所未見的玷汙，難道蔡政府要繼續執迷不悟下去？

國民黨團進一步批評，台大校長遴選案一路走來，民進黨就是因人設事，為拔管而拔管，更任命一個爭議部長，換來的是吳茂昆諸多爭議、大學校園自主被踐踏，以及學術界對於兩岸學術交流的恐懼；嚴正呼籲民進黨政府，儘速讓台大校長回歸遴選會議決議，還給校園自主空間，同時讓教育部回歸專業，不要一錯再錯，不知悔改。

(中時 )

花蓮新城鄉參選人何禮臺三兄弟與… 鳳梨農怒吼！賴揆一句台獨 外銷…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。