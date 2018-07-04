吳茂昆遭彈劾 藍要求蔡英文 賴清德為識人不明道歉

2018年07月04日 12:03 中時 楊佳穎

前教育部長吳茂昆日前遭爆任職東華大學校長期間，未經同意拿學校專利到美國開設師沛恩生技公司，涉嫌違法兼職且侵害東華專利，遭監察院13名審查監委全票通過彈劾。對此，國民黨立法院黨團直言，吳茂昆遭彈劾，總統蔡英文、行政院長賴清德應負最大責任，二人不僅要為識人不明出面道歉，更要為至今教育部長難產而自省。

國民黨團指出，當初為了接續拔除台大校長當選人管中閔，賴清德草率找來吳茂昆接任教長，期間引發排山倒海爭議、激發社會怒火，證明蔡政府為了政治可肆意踐踏教育；如今吳茂昆遭彈劾，蔡英文、賴清德應負最大責任。

黨團書記長李彥秀也說，連蔡英文提名的監察委員都具名彈劾吳茂昆，代表國家最高學術單位的中研院院士也提案通過，更要求教育部尊重校園自主，這兩件事都充分提醒民進黨政府處理台大校長遴選案的荒腔走板。如今教育部長、台大校長雙缺，台灣教育形象遭受前所未見的玷汙，難道蔡政府要繼續執迷不悟下去？

國民黨團進一步批評，台大校長遴選案一路走來，民進黨就是因人設事，為拔管而拔管，更任命一個爭議部長，換來的是吳茂昆諸多爭議、大學校園自主被踐踏，以及學術界對於兩岸學術交流的恐懼；嚴正呼籲民進黨政府，儘速讓台大校長回歸遴選會議決議，還給校園自主空間，同時讓教育部回歸專業，不要一錯再錯，不知悔改。

(中時 )