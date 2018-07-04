就愛藍芽喇叭 警破獲砸娃娃機「鐵棍雙盜」

魏男與王男持鐵棍到台中南區復興路一家娃娃機店行竊，台中第三分局健康派出所調閱監視錄影帶鎖定倆人涉有重嫌。（馮惠宜翻攝）

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魏男與王男持鐵棍打破娃娃機玻璃再行竊，全部都為店家的監視器錄下。（馮惠宜翻攝）

南投27歲的魏姓男子與台中22歲王男倆人組成鐵棍雙盜在中部地區專挑有藍芽喇只的娃娃機台持鐵棍打破玻璃在行竊，日前又開車偷來的自小客到台中市南區復興路上一處娃娃機店犯案，不但將藍芽喇叭全數偷走還把機台裏的零錢搜括一空，轄區派出所獲報後極展開調查，迅速掌握倆人身份，問訊時倆人坦承不諱，訊後全案依竊盜罪嫌函送偵辦。

魏男和王男在台中南區犯案後，隨即因吸毒和同類案件被台南、台中等地警方緝拿入監入監服刑，台中市第三分局健康派出所警方至看守所借訊2名犯嫌，他們對於破壞娃娃機臺並竊取財物之行為均坦承不諱，全案依竊盜罪嫌函送台中地檢署偵辦。

台中市警察局第三分局健康派出所警員曾旻傑等3人於日前受理民眾娃娃機台遭毀損及財物失竊案，店家指稱共計有藍芽喇叭14顆遭竊及玻璃2組遭毀損，警方隨即積極調閱監視器，展開偵查，惟犯嫌相當狡猾，逃逸過程中數次變換車牌，增添警方偵查的困難度，最後經調閱過濾數十支監視器後，終於循線掌握魏姓及王姓犯嫌身分。

隨後更發現魏男和王男在台中南區犯案後，隨即因吸毒和同類案件被台南、台中等地警方緝拿入監入監服刑，台中市第三分局健康派出所警方至看守所借訊2名犯嫌，警方出示相關佐證資料，2名犯嫌均百口莫辯，對於犯案過程坦承不諱，他們也坦承竊取之物品全數變賣新台幣21000元整且已分贓花用殆盡。警方也在訊後依竊盜罪嫌函送台中地檢署偵辦。

(中時 )

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