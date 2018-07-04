美商務部對中興通訊暫時部分解禁 陸媒：主要針對維修售後

2018年07月04日 12:27 中時 楊家鑫

中美貿易關係複雜而糾結，雙方「你中有我，我中有你」，貿易戰況更是撲朔迷離。大陸央視報導稱，美國商務部發布公告，至8月1日，在有限條件下解除對中興通訊公司的出口禁令，但對中興通訊的7年禁售令並未正式取消。有陸媒引述中興?部人士指出，美國商務部對中興通訊的暫時部分解禁主要針對運維和售後，以保障已購上電設備運行。

大陸央視報導指出，美國東部時間7月2日，美國商務部發佈公告，從公告發佈之日起至8月1日，在有限條件下解除對中興通訊公司的出口禁令。

美國商務部公共事務總監麗蓓嘉·格洛弗表示，對中興通訊的7年禁售令並未正式取消。這份公告的授權物件是已經與中興通訊開展業務的公司，期限是一個月。這些公司銷售給中興通訊的產品必須用於以下方面。第一是支援現有網路和設備的持續運行，其次是支援現有的手機，第三是用於網路安全研究和漏洞披露，另外還有一個條件是交易資金必須在美國商務部授權的機構間轉移。

報導稱，目前還不清楚，對中興的7年禁售令，隨後會不會完全解除。今年4月15日，美國商務部下令禁止美國公司向中興通訊出口電訊零部件等產品，期限為7年。隨著中美貿易戰和緩，5月13日美國總統川普表示，將要給中興通訊「一條迅速恢復業務的途徑」。

不過，美國內部對中興禁令的解除仍存在不同意見，一些美國國會議員曾經反對對中興解禁，並試圖在國會通過相關法案阻止美國政府解除對中興禁令。

大陸財聯社則引述中興?部人士指出，美國商務部對中興通訊的暫時部分解禁主要針對運維和售後，以保障已購上電設備運行。中興人士稱，這部分業務需要的備件和軟件都在此前禁令範圍?。

(中時 )