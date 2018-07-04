星軍售選項包含殲20？ 軍事專家：不可能！

2018年07月04日 12:18 中時電子報 李靖棠

據新加坡聯合早報報導，星國防部長黃永宏（Ng Eng Hen）表示，現役的空軍主力F-16戰機（F-16 Fighting Falcon），由於時間、後勤和設備老舊化之故，最晚2030年前需要汰換升級。在他的聲明中，除了外界熟知的F-35戰機（F-35 Joint Strike Fighter）、颱風（BAE Systems Typhoon）或蘇霍伊（Sukhois）系列外，還提到了中國大陸自製的殲20戰機。雖然確切標的仍未公布，但軍事專家普遍認為，綜合各項原因，新加坡不可能購買殲20戰機。

新加坡拉惹勒南國際關係學院分析員盧福偉博士指出，星國空軍過去一直都使用美國或北約組織（NATO）標準的裝備和軟件，應該不會考慮俄羅斯或中國的戰機。最大的可能，應該僅限於F-35或英國航太（BAE）的颱風戰機。盧博士認為，「對於寸土寸金的新加坡，能夠短場起降的F-35B型戰機，很適合基地訓練和配置；而且，從2003年開始，星國就加入研發計畫，更投入大筆資金，應不會半途而廢才對。」

在海軍胡蜂號甲板上進行短場降落的F-35B戰機。（圖/美國海軍）

F-35戰機是美軍與其盟友最新一代的隱匿戰機，共分為A、B、C三種型號，其中F-35A屬於傳統空軍型號、B型則屬於海軍的短場起降戰機，而C型則是新一代航母艦載機。F-35戰機的研發計畫由美軍領頭，聯合英、澳、日、加、以色列等十國，投入超過400億美元（約1.24兆台幣）進行研發。

新加坡空軍現役的F-16C/D型戰機。（圖/新加坡空軍）

新加坡空軍現役的F-16戰機，目前仍有60架現役，一批是1998年取得、另一批則是2005年，屬於C/D型版本。然而，雖並未公布新款機型的總架數，但外媒研判，新加坡應該需要40至60架新戰機。如果真的選擇洛克希德馬丁（Lockheed Martin）的F-35戰機，究竟是選擇短場起降的B型或是空軍傳統的A型，也將是一個外界關注的重要選擇。

(中時電子報)