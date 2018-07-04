文大學生會：不應利用學生言論作為政治工具

2018年07月04日 12:33 旺報 李侑珊

文化大學學生會聲明。（截自文大學生會臉書）

針對北市府都發局認定文大大群管宿舍違規，文化大學學生會發出聲明，期待北市府都發局的認定係基於客觀、中立立場為判斷，讓學生住宿權益得以保障，各方應避免以政治角力為觀點，忽略文大學生需求，更不應利用文大任何學生言論或主張，作為政治工具。

文大學生會表示，大群館宿舍於中華民國107年07月03日經北市府都發局認定違規，該事件自6月中旬迄今，已延燒約莫3周，文大學生會在過程中，努力與學校、學生宿舍自治委員會聯繫，瞭解事件過程，並針對學生租屋、住宿等議題表達關切，今大群館宿舍違規之認定，已嚴重影響本校學生住宿事宜，文大學生會基於保障學生權益，希望相關單位與學校都能以學生權益為優先考量，提出以下主張:

一、 本會期待北市府都發局之認定係基於客觀、中立之立場為判斷，並針對大群館宿舍之安全、合法使用之可能給予明確的說明，讓學生住宿權益得透過有效改善，獲得保障。

二、 本會在此呼籲本次事件之影響，應保障已抽籤確定下學期入住大群館的學生能不受北市府都發局所認定違規而失去住宿權，重視本校學生住宿權益。

三、 本會主張學生租屋與住宿的議題應是大眾所優先考量，期待各方應避免以政治角力為觀點忽略本校學生之需求，更不應利用本校任何學生之言論或主張作為政治工具。

四、 本會將與學校密切聯繫，並與學校共同努力為學生之居住問題為妥善安排，相信學校將以學生住屋權益為優先考量，本會將秉持作為學生與學校資訊傳達與溝通的角色，向學校傳遞學生之需求。本會亦會在能力所及之範圍內，提供學生必要之協助，相關資訊請學生密切關注本會粉絲專頁或主動洽詢學生會。

最後本會亦呼籲於文化大學周遭提供房屋給予本校學生承租之房東，應重視學生住屋之安全、契約之保障，並配合本校軍訓室辦理之租賃安全訪視，提供學生一個安心學習、居住的空間。也呼籲本校同學租屋時應以保障自身權益為考量，選擇經軍訓室認證持有賃居安全訪視標章為優先，並簽訂房屋租賃契約，重視自身的安全與保障。

(旺報 )