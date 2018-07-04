爭取西屯國小學童安全通道 家長陳情立委協調解決

2018年07月04日 12:51 中時 陳世宗

台中市西屯國小位處於熱鬧的西屯市場附近，一早上課學童與前往買菜的民眾走在西屯國小對面人行道卻是阻礙重重，沒有安全的人行空間；立委張廖萬堅為爭取學童安全的上下學通道，4日與市府建設局、衞生所等單位前往會勘，預定7月中旬開始施工，趕在開學前完工啓用。

立委張廖萬堅指出，他接獲西屯國小愛心志工隊及家長陳情，指西屯國小校門口前駐車彎空間不足，對面人行空間多年來，被附近社區汽車佔據停放，行人穿越線處又放置了3座台電變電箱等；等待綠燈學童必須站在慢車道上，形成人車爭道、險象環生。

家長會長林龍佑說，多年來學校向相關單位反應一直無法解決，才向立委張廖萬堅請命；包括被汽車占據的人行道部分約40米，且與兩側台中市衛生局與台中市農會附設幼兒園前的人行道有落差；為順平行人空間與行人安全，爭取施做15公分高的實體人行道串連。

張廖萬堅表示，經與建設局長黃玉霖聯繫後，該局允諾將儘速依會勘結論，改善人行空間，並利用暑期學童放假空檔完成施工，讓社區學童開學後能有一條上下學的安全通道，社區居民赴西屯市場買菜，也可以有安全的人行空間，避免人車爭道，危及民眾行的安全。

張廖萬堅強調，將協調台電公司將行人穿越線處的三座台電變電箱往內縮，以及將西屯國小大門前的高壓電線桿移除，電纜移入地下化，改善駐車彎及人行的空間，確保孩童行的安全。

(中時 )