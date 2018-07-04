鳳梨農怒吼！賴揆一句台獨 外銷訂單全完了

針對鳳梨價格持續低迷，上百位鳳梨果農4日在立法院群賢樓前聚集並前往行政院陳情，抗議政府產銷管控不佳讓農民血本無歸。（姚志平攝）

友善列印
中時
上百位鳳梨果農4日在立法院群賢樓前聚集，抗議政府產銷管控不佳讓農民血本無歸。（姚志平攝）

為抗議產銷失衡，200多名農民在國民黨立委張麗善帶領下前往行政院陳情，並在行政院大門前怒砸鳳梨，遞交「十大救農建言書」，有農民當場怒飆，為了行政院長賴清德「務實台獨工作者」一句話，台獨變成「台灣農產農產品有毒」，今年3月以後外銷訂單都沒了，一切「完蛋了」。

鳳梨種了20年的嘉義縣大林鎮鳳梨農范碧雲說，賴揆說錯話害死農民，一句台獨被解釋為「台灣農產農產品有毒」，通常正常價位1斤還有3元，但現在只剩1元，血本無歸。去年1斤均價還有10元，勉強可以打平，今年3月以後外銷訂單都沒了，小孩沒學費要怎麼辦？

張麗善帶領雲林、嘉義、台南、屏東等中南部縣市鳳梨農到政院抗議，張麗善表示，一顆鳳梨要種18個月，但18個月後剩下1到3元，但任憑如何喊話，政府就當作沒聽見，農民欲哭無淚。

張麗善等人並提出十大農建言書，呼籲建構完整產銷制度；積極建立預警機制；積極開拓外銷市場；打開農產品價格天花板；重啟九五機制建立農產品樓地板價格；此外也要針對蒜頭、花生、鳳梨提供相關補助，鳳梨一公頃也要補助12萬元苗株費用。

張麗善等人也呼籲賴揆以蒼生為念，重新建立兩岸穩定發展關係，打開外銷通路；農委會也要建構一個讓農民安心種、歡喜收的耕作環境，農委會主委林聰賢應有作為。負責收下陳情書的行政院參議何忠昇則承諾會轉達農民意見。

何忠昇並說，政府已推動企業訂購、促銷展售、食品加工業者採購，這些措施都有用，台北果菜市場今天的批發價達到一公斤19元，有回穩跡象；至於農民要求提供補助，則需要再研議。

(中時 )

吳茂昆遭彈劾 藍要求蔡英文 賴清… 徐欣瑩選新竹縣長 柯P媽陪同、客…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。