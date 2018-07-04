建立三方互信合作關係 勿「防保母如防賊」

托育政策催生聯盟今日召開記者會，呼籲政府建立與保母及家長三方的互信合作關係。

友善列印
中時
李宜秦

政府日前推出「準公共化保母」政策，微調後決定直接補助家長，獲得許多保母好評。托育催生聯盟認為保母制度是最適合0至2歲孩童的照顧方式，中山區保母陳玫瑤表示自己朋友小孩送至托嬰中心照顧後，頻頻生病，十分棘手。該聯盟呼籲政府不該「防保母如防賊」，應與家長及保母建立互信關係。

托育催生聯盟指出目前現行制度仍有缺失，尤其不認同政府針對保母設立繁瑣的防弊措施，目前政府規定一名保母僅有4個托育名額，保母若育有6歲以下孩童，等同失去兩個名額。

召集人劉毓秀嚴厲批評此政策，認為這項規定無疑是剝奪人民工作權，且自身育有孩子的婦女絕對更適合成為保母，政府卻將他們擋於門外，實為不合理。

為了篩選出不適任保母，政府需建立分層退場機制。該聯盟建議設立「公共保母平台」，透過各項標準檢驗、居家訪視員不定期檢查等，評選出優質保母，以供家長參考。

保母虐童案頻傳，家長人心惶惶，陳玫瑤分享自己所托育的幼兒都是大老遠坐計程車來，讓她很是心疼，但家長認為「好保母太難找了」，因此更顯建立平台的重要性。全國家長團體聯盟榮譽理事長謝國清表示自家與孩子當年的保母感情良好，彼此就像一家人，坦言「互信很重要」。

台灣女人連線陳書芳認為政府忽略家長在托育關係的重要性，呼籲應有公開機制，參酌家長方面意見。並建議建立橫向保母機制，在保母有突發狀況時，仍能有其他專業保母協助代班，讓家長更放心。

(中時 )

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