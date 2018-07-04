宜蘭童玩節周六開幕 大小朋友搶先體驗

今年童玩節有「飛魚海盜船」等水域設施，堪稱是園區的亮點。（李忠一攝）

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童玩節將在7月7日開幕，宜蘭縣政府廣邀全國鄉親蒞臨。（李忠一攝）
今天童玩節園區舉辦試玩會，邀請幼兒園小朋友一起同樂。（李忠一攝）
宜蘭縣代理縣長陳金德（右二）等人，也重拾童心玩起水槍。（李忠一攝）

為期44天的宜蘭國際童玩藝術節，將在7月7日周六開幕，宜蘭縣政府在開幕前，今天（4日）邀請社福團體、幼兒園、旅宿業者等代表前來試玩，宜蘭縣代理縣長陳金德也重拾童心拿起水槍，並讚譽童玩節是暑假最好的國際性、文化性的大型活動，邀請全國鄉親暑假前來同樂。

童玩節離不開水，今年園區有高9公尺、長50公尺的「飛魚海盜船」滑道，還有高逾4公尺的「HiBike」，可穿上護具背心騎乘空中腳踏車穿越水域，還有倒轉水迷宮「旋轉水母」，以及適合小朋友的「水火山」等，都是今年園區的亮點。

除了水域設施外，展館中有許多互動體驗，引領進入水與童玩共構的遊戲世界，今年還有波蘭、斯洛伐克、俄羅斯、日本、韓國、墨西哥…等約23國、30個國外團隊帶來民俗音樂舞蹈演出，還有國內外業者進駐的寰宇市集等。

代理縣長陳金德表示，23年前宜蘭首開風氣之先辦理童玩節，經過23年，童玩節還是暑假最好的國際性、文化性的大型活動，今年內容沒縮水而且更加豐富，品質不打折、服務更細心，不僅辦童玩節的熱情未曾稍減，熱情還持續在增加。

陳金德說，為了讓童玩節不要有負評，僅在淋浴間就投入1000萬元改善，創新、創意更加地投入，「宜蘭人的熱情不打折！」歡迎全國各地朋友暑假來宜蘭玩。

(中時 )

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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