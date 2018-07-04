裝心律調節器染蜂窩炎 翁坎坷整形19回

新竹馬偕醫院心臟內科醫師林柏霖，成功為病患植入全新一代膠囊型無導線心律調節器。（徐養齡翻攝）

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新一代膠囊型無導線心律調節器體積超小，僅約2公克重。（徐養齡翻攝）

新竹80多歲黃姓老翁3年前裝心律調節器，左胸口皮膚竟反覆破損感染，釀蜂窩性組織炎，翁為此整形多達19次，甚至做2次清創手術，但都治標不治本，經新竹馬偕醫師評估，改裝新一代膠囊型無導線心律調節器，終於解決麻煩的感染問題。

心臟內科醫師林柏霖表示，無導線心率調節器直接植於心臟中，無額外導線連結，經證實能大幅減少傳統節律器相關的導線老化及傷口感染問題，患者也不必因擔心牽扯導線而限制活動。

林柏霖指出，病患黃姓老翁身體一向硬朗，3年前出現頭暈症狀，被診斷出有病竇症候群，並裝傳統心律調節器，不料左胸口節律器上方皮膚竟出現反覆破損感染情形，2年前甚至感染蜂窩性組織炎，到整形外科多達19次，月月回診還做了2次清創手術，傷口發炎問題仍無法改善。

由於裝置傳統心律調節器後，最常見的併發症即為節律器上方表皮傷口破損，感染過的部位有極高的再復發率，為控制感染，多數患者需移除原節律器，再於對側胸壁植入另組節律器，但此舉不僅工程浩大，一再就醫、手術也造成身心煎熬。

林柏霖強調，無導線心律調節器將節律器、電極和導線，整合為外觀不到3公分高的膠囊，僅約2公克重，體積不到傳統心律調節器的1／10。手術平均約半小時。植入後1年相關併發症的發生率僅4％，遠低於傳統心律調節器7.6％。

(中時 )

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