新光三越南西店女裝改裝出清5折起

2018年07月04日 13:12 中時 郭家崴

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新光三越台北南西店7日邀請卡通人物Ben ＆ Holly，舉辦唱跳見面會。（新光三越台北南西店提供）

新光三越台北南西店跟上本季潮流和世足風潮，在《Fancyfancy》7月號推出電音派對及城市運動風穿搭造型，以「夏日」、「派對」為單元主軸，融入今夏流行的印花、透視、直條紋、運動四大元素；14日和15日GB鮮釀餐廳有世足賽轉播，「Hi!Nancy-消暑系必備 瞬涼5度C」則介紹館內和商圈消暑冰飲店，全面營造夏日派對氛圍。

此外，昨（3日）起至15日於1館9F活動會館舉辦迎夏首波女裝改裝出清特賣會，9家女裝服飾如EARTH MUSIC&ECOLOGY、0918、CANTWO、BANITA、SCOTTISH HOUSE、RAINSTORY、KINLOCH ANDERSON、E-WEAR，全面下殺5折起，當季商品限時搶購。

另，為迎接暑假有一連串適合親子的有趣活動，6日起一年一度的新光三越「兒童藝術季」開跑，為期18天，匯集300件來自世界各地的精采繪畫+22場兒童藝術活動。

本次展覽分為3大展區，包括「世界兒童繪畫巡迴展」－展出今年新光三越兒童畫展及日本世界兒童畫展；年度插畫特展－兒童繪本插畫家「劉旭恭的繪本世界」；及暑假童樂會－「WOW！恐龍來了」，有1:1恐龍實境拍照場景、還有東森yoyo哥哥姐姐與當紅人氣卡通、大自然科學營、音樂舞蹈派對、看戲劇故事、 彩繪創作時間與小老闆公益二手市集等7大主題活動，展覽採全區免費入場。

7日邀請卡通人物Ben & Holly，舉辦唱跳見面會；8日除了與小典藏雜誌合作，舉辦小老闆愛心公益二手市集，也有第2波小小足球夏令營；14日飛龍DIY手作教室則邀請到東森yoyo的草莓姐姐，以粉蠟筆上色的方式，創作屬於自己的束口後背包。

(中時 )