中友百貨「翻轉動漫祭」今日登場

2018年07月04日 13:13 工商 曾麗芳

中友百貨動漫祭今日開展，預計首日可吸引萬人湧入看展。（圖／曾麗芳）

中友動漫祭今日開展。（圖／曾麗芳）

放暑假了！中友百貨搶攻宅男經濟，自今（4）日起至7/15日於C棟13樓舉辦「2018翻轉動漫祭」，預估12天展期可吸引8萬人潮湧入觀展，整檔業績可望創造5%成長率。

該動漫展與國內最強動漫品牌木棉花合作，是中部地區第一場大型動漫展，動漫迷們最喜歡的『刀劍神域』、『Re：從零開始的異世界生活』、『進擊的巨人』、『夏目友人帳』、『最遊記』、『鬼燈的冷徹』、『暗殺教室』等動漫場景將在中友百貨原汁原味呈現；還有1：1等身模型及文物還原，以及動漫迷勢必要收藏的週邊商品。

中友百貨企劃處經理簡聰政表示，看好宅經濟以及廣大的動漫市場，中友百貨今年暑假首度舉辦大型動漫展，展覽採免費入場，動漫迷們不用再遠赴日本也不用苦苦等候台北動漫展，只要到中友逛逛，就可以盡情與這些動漫偶像近距離拍照，預計12天的展期可以吸引8萬人入場，這個夏天就在中友翻轉你的暑假！

展覽中最受矚目的亮點，不僅有《刀劍神域外傳Gun Gale Online》造景區，現場還有精美遊戲槍枝首度展出，以及粉絲專屬《刀劍神域》亞絲娜房間、《刀劍神域》泳裝派對等全系列《刀劍神域》！

還有台中預備了4款限定福袋，有《刀劍神域》、《Re：從零開始的異世界生活》、《航海王》、劇場版消息讓粉絲倍感期待的《夏目友人帳》，於展場消費滿499元，還能獲贈隨機《刀劍神域》或《航海王》香氛護手霜一條！

今日開展首日，中友百貨特別邀請到動漫迷心中的絕美女神-龜子與小泱蒞臨現場，唯妙唯肖100% cos動漫女主角，不論造型或是髮妝都令人讚嘆，二位Coser在網路世界擁有超過45萬的粉絲數，首日吸引大批年輕學子。

除了開幕記者會之外，主辦單位特別安排7/7(六)舉辦獨家『龜子見面會』，讓粉絲得以與偶像近距離互動、拍照及有獎問答，有機會能從偶像手中獲得精美禮品。

(工商 )