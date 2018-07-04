徐欣瑩選新竹縣長 柯P媽陪同、客語拜票

台北市長柯文哲母親何瑞英（中）陪同民國黨主席徐欣瑩（右），前往新埔第一市場拜票。（莊旻靜攝）

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台北市長柯文哲母親何瑞英（右），與民國黨主席徐欣瑩（右二）前往廣和宮上香，祈求選舉順利。（莊旻靜攝）
民國黨主席徐欣瑩（左）、台北市長柯文哲母親何瑞英（右），在廣和宮寫下祈福小卡。（莊旻靜攝）
民國黨主席徐欣瑩投入新竹縣長選戰，寫下心願。（莊旻靜攝）
台北市長柯文哲的母親何瑞英，在廣和宮許願。（莊旻靜攝）

民國黨主席徐欣瑩投入新竹縣長選戰，4日上午由台北市長柯文哲的母親何瑞英，前往新埔第一公有市場拜訪，柯母也以客家話推薦徐欣瑩，認為她會讓新竹更進步，兩人也在新埔鎮上的廣和宮，向三山國王祈求柯文哲連任、徐欣瑩當選。

何瑞英堪稱是最佳助選員，一走進市場人氣高漲，也有不少民眾高喊「徐欣瑩當選」，並送上粽子、菜頭等象徵「好彩頭」。何瑞英也用客語推薦徐欣瑩，她說「有信用的人更好，能讓新竹更進步」，何瑞英誇獎徐欣瑩是好人，會說到做到。

徐欣瑩與何瑞英隨後前往新埔鎮百年布行，布行老闆親自繡徐欣瑩與柯文哲名字，搭配客家花布致贈徐與柯母，兩人再前往廣和宮拜拜，徐欣瑩寫下「大家平安、健康，柯文哲是長高票連任，徐欣瑩當選新竹縣長」，何瑞英則寫「希望選上大台北市長」。

柯文哲日前曾受邀至新竹縣與徐欣瑩舉辦講座對談，此舉被視為柯文哲輔選的前哨戰，如今何瑞英陪同徐欣瑩拜票，展現雙方好交情。

(中時 )

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